Виктория Азаренко в матче-триллере уступила Каролине Плишковой в Мадриде.

(6) Каролина Плишкова - Виктория Азаренко - 6:2, 1:6, 7:5
Настоящая борьба нервов велась на корте по ходу всего поединка. Куда лучше вошла в игру Плишкова, которой удалось в первом же гейме противостояния вырваться вперед с брейком и относительно спокойно удерживать этот минимальный перевес, как минимум, до середины стартовой партии. Именно в этот момент отличный шанс отыграться выпал Виктории, которая, правда, упустила двойной брейк-поинт. Тут же Каролина и сама зацепилась на приеме, воспользовавшись ступором соперницы после упущенной возможности. Плишковой оставалось лишь подать на сет, с чем чешская теннисистка успешно справилась.
Переворот в матче случился уже с самого старта второй партии. Теперь уже Виктория не просто быстро повела с геймом на приёме в активе, но и закрепила перевес ещё одним брейком. Плишковой во втором сете удалось, разве что, избежать баранки. Вернуться в борьбу Каролине белорусская теннисистка шансов не давала.
Самым боевым получился третий сет, в котором шансы на итоговый успех были действительно обоюдными. Плишкова быстро взяла подачу Виктории и вполне могла оформить и второй подряд брейк. Но Азаренко не просто с двух брейк-поинтов спасла тяжелейший гейм, но и через несколько минут сравняла счёт, взяв подачу Каролины.
В концовке встречи Виктория добралась до четырех скрытых матч-боллов на приёме, но ни одним из этих важнейших брейк-поинтов Азаренко не воспользовалась. Ну а Плишкова тут же продемонстрировала, как нужно относиться к таким шансом - брейком чешская теннисистка поставила победную точку в противостоянии.
В третьем раунде соревнований в Мадриде Каролина Плишкова сыграет с американкой Слоан Стивенс.
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