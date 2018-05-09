Каролина Плишкова сыграет с Симоной Халеп в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробивается в четвертьфинал соревнований в Мадриде. На стадии третьего круга Каролина, посеянная на турнире под 6-м номером, уверенно одолела 9-ю ракетку соревнований американку Слоан Стивенс. В начале встречи именно Слоан вырвалась вперед с брейком, но затем Плишкова до конца стартовой партии успела трижды отличиться на приеме. Единственная выигранная подача соперницы позволила Каролине праздновать успех и во второй партии. На победу в матче Каролине Плишковой понадобился 1 час и 5 минут игрового времени.
(6) Каролина Плишкова - (9) Слоан Стивенс - 6:2, 6:3
Теперь в 1/4 финала соревнований в Мадриде Каролина Плишкова сыграет с обидчицей своей сестры
Кристины - румынской теннисисткой Симоной Халеп.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий