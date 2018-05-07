Милош Раонич уверенно стартует на Мастерсе в Мадриде.

Милош Раонич - (Q) Николас Кикер - 6:3, 6:2
Довольно быстро Милошу Раоничу удалось повести в счете с брейком - в первой половине стартовой партии канадский теннисист отличился на приеме и уверенно удерживал этот перевес. В концовке сета Раонич даже мог поставить точку еще одним геймом, выигранным на подаче соперника, но не сумел реализовать сразу 3 сет-болла. В последний момент Кикер чуть было не спасся, но заработанный при подаче канадцем на партию брейк-поинт Николас тоже не реализовал. В итоге Милош довел сет до логичной победы.
Ну а во второй партии шансов у аргентинского теннисиста стало и того меньше. Раонич снова быстро повел в счете, но на этот раз еще и закрепил перевес вторым брейком. После него Милошу оставалось лишь подать на победу, что канадский теннисист и сделал.
Во втором раунде Мастерса в Мадриде Милош Раонич сыграет с 3-м номером посева - болгарским спортсменом Григором Димитровым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий