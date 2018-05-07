понедельник, 7 мая 2018 г.

Милош Раонич уверенно стартует на Мастерсе в Мадриде.

Канадский теннисист Милош Раонич со спокойной победы начинает выступления на соревнованиях категории Мастерс в Мадриде. В первом раунде Милош в двух партиях переиграл представляющего Аргентину Николаса Кикера. 94-й номер мирового рейтинга, по сути, не смог навязать Раоничу настоящей борьбы, добрался всего до одного брейк-поинта, да и тот шанс остался нереализованным. Милош же трижды отличился на приеме и за час с четвертью игрового времени оформил выход во второй раунд турнира в Мадриде.


Милош Раонич - (Q) Николас Кикер - 6:3, 6:2

Довольно быстро Милошу Раоничу удалось повести в счете с брейком - в первой половине стартовой партии канадский теннисист отличился на приеме и уверенно удерживал этот перевес. В концовке сета Раонич даже мог поставить точку еще одним геймом, выигранным на подаче соперника, но не сумел реализовать сразу 3 сет-болла. В последний момент Кикер чуть было не спасся, но заработанный при подаче канадцем на партию брейк-поинт Николас тоже не реализовал. В итоге Милош довел сет до логичной победы.

Ну а во второй партии шансов у аргентинского теннисиста стало и того меньше. Раонич снова быстро повел в счете, но на этот раз еще и закрепил перевес вторым брейком. После него Милошу оставалось лишь подать на победу, что канадский теннисист и сделал.

Во втором раунде Мастерса в Мадриде Милош Раонич сыграет с 3-м номером посева - болгарским спортсменом Григором Димитровым.

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о 17:52
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