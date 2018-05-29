вторник, 29 мая 2018 г.

Ролан Гаррос - 2018. Расписание 3-го игрового дня. 29 мая.

В третий игровой день грунтового Турнира Большого Шлема завершатся все поединки стартового раунда как в мужском, так и в женском одиночных разрядах. Будут доиграны встречи, которые вчера были прерваны из-за дождя в Париже, например, поединок с участием Рафаэля Надаля. Из украинских теннисистов сегодня на корты Ролан Гарроса выйдет только Сергей Стаховский, который в качестве лаки-лузера попал в основную сетку соревнований и сразится с испанцем Фелисиано Лопезом.


Ролан Гаррос - 2018
3-й игровой день, 29 мая

Court Philippe Chatrier

Марин Чилич - Джеймс Дакворт
Рафаэль Надаль - Симоне Болели - доигровка со счета 6:4, 6:3, 0:3 - не ранее 13:00
Кристина Плишкова - Серена Уильямс
Жереми Шарди - Томаш Бердых
Симона Халеп - Элисон Риске

Court Suzanne Lenglen

Денис Шаповалов - Джон Миллман
Мария Шарапова - Ричел Хогенкамп
Йинь-Йинь Дуань - Каролин Гарсия
Николя Маю - Хуан Мартин Дель Потро

Court 1

Гарбинье Мугуруса - Светлана Кузнецова
Стив Джонсон - Адриан Маннарино
Юлия Гергес - Доминика Цибулкова
Леонардо Майер - Жюльен Беннето

Court 18

Фиона Ферро - Карина Виттхефт
Джон Изнер - Ноа Рубен - доигровка со счета 6:3, 7:6(7), 0:0
Юрген Цопп - Джек Сок
Питер Полански - Пьер-Юг Эрбер

Court 3

Саманта Стосур - Янина Викмайер
Алекс де Минаур - Кайл Эдмунд
Наталья Вихлянцева - Эшли Барти
Миртиль Жержес - Тейлор Таунсенд

Court 4

Равен Клаасен/Майкл Винус - Корентин Деноли/Александер Мюллер
Ирина-Камелия Бегу - Анна-Каролина Шмидлова
Тейлор Фритц/Френсис Тиафо - Рохан Бопана/Эдуард Роже-Васселин
Ана Богдан - Маркета Вондроушова

Court 5

Хуан-Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Макс Мирный/Филипп Освальд
Жоао Соуза - Гвидо Пелья - доигровка со счета - 6:2, 6:3, 2:3
Алисон ван Эйтванк - Изабель Уоллас
Александра Саснович - Дениса Аллертова

Court 6

Дарья Гаврилова - Сорана Кырстя
Варвара Лепченко - Элизе Мертенс - доигровка со счета 6:7(9), 7:6(4), 3:0
Дуди Села - Элиас Имер
Фелисиано Лопез - Сергей Стаховский

Court 7

Паоло Лоренци - Кевин Андерсон
Фабио Фоньини - Пабло Андухар
Арина Сабаленко - Кики Бертенс
Анжелик Кербер - Мона Бартель

Court 8

Альяж Бедене - Пабло Куэвас
Юки Бхамбри - Рубен Бемельманс
Шуай Пенг - Александра Крунич

Court 9

Райан Харрисон - Максимилиан Мартерер
Орасио Себальос - Юичи Сугита - доигровка со счета - 6:4, 6:6(0)
Полона Херцог - Анастасия Павлюченкова
Робин Хаазе/Матве Миделькооп - Йошихито Нишиока/Юичи Сугита

Court 12

Евгений Донской - Ян-Леннар Штруфф
Вашек Поспишил - Мартон Фучович
Юго Гастон/Клеман Табур - Хулио Перальта/Орасио Себальос
Андре Бегеман/Антонио Санчич - Уэсли Коолхоф/Артем Ситак

Court 14

Бетани Маттек-Сэндз - Йоханна Ларссон
Шуай Чжанг - Кристина Куцова
Миша Зверев - Флориан Майер

Court 15

Хубарт Хуркаш - Теннис Сандгрен
Давид Марреро/Фернандо Вердаско - Джонатан Эйзерик/Юго Нис
Майк Брайан/Сэм Куэрри - Кен Скупски/Нил Скупски

Court 16

Доминик Инглот/Франко Скугор - Никола Мектич/Александер Пейя
Мэтью Эбден - Томас Шаббиано - доигровка со счета 4:6, 7:5, 2:6, 6:3, 0:0
Мирза Башич/Дамир Джумхур - Альберт Рамос-Винольяс/Иржи Веселы
Илья Ивашка/Карен Хачанов - Хенри Континен/Джон Пирс

Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени.

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о 11:26
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