Ролан Гаррос - 2018. Расписание 3-го игрового дня. 29 мая.

Ролан Гаррос - 2018
3-й игровой день, 29 мая
Court Philippe Chatrier
Марин Чилич - Джеймс Дакворт
Рафаэль Надаль - Симоне Болели - доигровка со счета 6:4, 6:3, 0:3 - не ранее 13:00
Кристина Плишкова - Серена Уильямс
Жереми Шарди - Томаш Бердых
Симона Халеп - Элисон Риске
Court Suzanne Lenglen
Денис Шаповалов - Джон Миллман
Мария Шарапова - Ричел Хогенкамп
Йинь-Йинь Дуань - Каролин Гарсия
Николя Маю - Хуан Мартин Дель Потро
Court 1
Гарбинье Мугуруса - Светлана Кузнецова
Стив Джонсон - Адриан Маннарино
Юлия Гергес - Доминика Цибулкова
Леонардо Майер - Жюльен Беннето
Court 18
Фиона Ферро - Карина Виттхефт
Джон Изнер - Ноа Рубен - доигровка со счета 6:3, 7:6(7), 0:0
Юрген Цопп - Джек Сок
Питер Полански - Пьер-Юг Эрбер
Court 3
Саманта Стосур - Янина Викмайер
Алекс де Минаур - Кайл Эдмунд
Наталья Вихлянцева - Эшли Барти
Миртиль Жержес - Тейлор Таунсенд
Court 4
Равен Клаасен/Майкл Винус - Корентин Деноли/Александер Мюллер
Ирина-Камелия Бегу - Анна-Каролина Шмидлова
Тейлор Фритц/Френсис Тиафо - Рохан Бопана/Эдуард Роже-Васселин
Ана Богдан - Маркета Вондроушова
Court 5
Хуан-Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Макс Мирный/Филипп Освальд
Жоао Соуза - Гвидо Пелья - доигровка со счета - 6:2, 6:3, 2:3
Алисон ван Эйтванк - Изабель Уоллас
Александра Саснович - Дениса Аллертова
Court 6
Дарья Гаврилова - Сорана Кырстя
Варвара Лепченко - Элизе Мертенс - доигровка со счета 6:7(9), 7:6(4), 3:0
Дуди Села - Элиас Имер
Фелисиано Лопез - Сергей Стаховский
Court 7
Паоло Лоренци - Кевин Андерсон
Фабио Фоньини - Пабло Андухар
Арина Сабаленко - Кики Бертенс
Анжелик Кербер - Мона Бартель
Court 8
Альяж Бедене - Пабло Куэвас
Юки Бхамбри - Рубен Бемельманс
Шуай Пенг - Александра Крунич
Court 9
Райан Харрисон - Максимилиан Мартерер
Орасио Себальос - Юичи Сугита - доигровка со счета - 6:4, 6:6(0)
Полона Херцог - Анастасия Павлюченкова
Робин Хаазе/Матве Миделькооп - Йошихито Нишиока/Юичи Сугита
Court 12
Евгений Донской - Ян-Леннар Штруфф
Вашек Поспишил - Мартон Фучович
Юго Гастон/Клеман Табур - Хулио Перальта/Орасио Себальос
Андре Бегеман/Антонио Санчич - Уэсли Коолхоф/Артем Ситак
Court 14
Бетани Маттек-Сэндз - Йоханна Ларссон
Шуай Чжанг - Кристина Куцова
Миша Зверев - Флориан Майер
Court 15
Хубарт Хуркаш - Теннис Сандгрен
Давид Марреро/Фернандо Вердаско - Джонатан Эйзерик/Юго Нис
Майк Брайан/Сэм Куэрри - Кен Скупски/Нил Скупски
Court 16
Доминик Инглот/Франко Скугор - Никола Мектич/Александер Пейя
Мэтью Эбден - Томас Шаббиано - доигровка со счета 4:6, 7:5, 2:6, 6:3, 0:0
Мирза Башич/Дамир Джумхур - Альберт Рамос-Винольяс/Иржи Веселы
Илья Ивашка/Карен Хачанов - Хенри Континен/Джон Пирс
Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени.
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