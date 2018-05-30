Ролан Гаррос - 2018. Расписание 4-го игрового дня. 30 мая.

Ролан Гаррос - 2018
4-й игровой день, 30 мая
Court Philippe Chatrier
Симона Халеп - Элисон Риске
Жереми Шарди - Томаш Бердых - доигровка со счета 7:6, 7:6, 1:1
Кеи Нишикори - Бенуа Пэр
Джеорджина Гарсия-Перез - Каролин Возняцки
Люка Пуйе - Кэмерон Норри
Court Suzanne Lenglen
Виктория Кузмова - Элина Свитолина
Хауме Мунар - Новак Джокович
Давид Гоффин - Корентен Муте
Ализе Корне - Паулин Парментье
Court 1
Петра Квитова - Лара Арруабаррена
Леонардо Майер - Жюльен Беннето - доигровка со счета - 6:2, 4:3
Душан Лайович - Александр Зверев
Мартин Клижан - Гаэль Монфис
Дарья Касаткина - Кирстен Флипкенс
Court 18
Зарина Дияс - Наоми Осака
Питер Полански - Пьер-Юг Эрбер - доигровка со счета 6:3, 4:6, 0:0
Джаред Дональдсон - Григор Димитров
Доминик Тим - Стефанос Циципас
Мария Саккари - Карла Суарес-Наварро
Court 3
Екатерина Макарова - Барбора Стрыкова
Роберто Баутиста-Агут - Сантьяго Хиральдо
Шуко Аояма/Мийю Като - Винус Уильямс/Серена Уильямс
Карен Хачанов - Гильермо Гарсия-Лопез
Court 4
Манон Арканьоли/Шарезад Ре - Татьяна Мария/Хизер Уотсон
Тесса Андрианяфитримо/Фиона Ферро - Габриэла Дабровски/Йифань Сю
Полона Херцог/Алисон ван Эйтванк - Эри Озуми/Макото Ниномийя
Кристина МакХейл/Шуай Пенг - Николь Меличар/Квета Пешке
Надя Киченок/Анастасия Родионова - Мэнди Минелла/Анастасия Севастова
Court 5
Катерина Козлова - Катерина Синякова
Латиша Чан/Бетани Маттек-Сэндз - Вирджини Раззано/Джейд Суврин
Юлия Путинцева - Дженнифер Бреди
Катерина Бондаренко/Александра Крунич - Алисия Росольска/Эбигейл Спирс
Court 6
Александра Дулгеру - Анетт Контавейт
Фернандо Вердаско - Гвидо Андреоцци
Матео Берриттини - Эрнест Гулбис
Мариана Дуке-Марино - Камила Джиорджи
Court 7
Федерико Дельбонис - Пабло Карреньо-Буста
Мэдисон Киз - Кэролайн Доулхайд
Жиль Симон - Сэм Куэрри
Магдалена Френх - Слоан Стивенс
Court 8
Микаэла Бузарнеску - Ребекка Петерсон
Дамир Джумхур - Раду Албот
Петра Мартич - Цзянь Ван
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Айла Томльянович/Шуай Чжанг
Сандер Арендс/Адил Шамасдин - Оливье Марах/Мате Павич
Court 9
Марко Трунгеллити - Марко Чеккинато
Лесли Керкхоф/Лидзия Марозова - Анастасия Павлюченкова/Саманта Стосур
Виктория Азаренко/Арина Сабаленко - Светлана Кузнецова/Люси Шафаржова
Лукаш Кубот/Марсело Мело - Марко Чеккинато/Мартон Фучович
Елена Остапенко/Елена Веснина - Сорана Кырстя/Сара Соррибес-Тормо
Court 12
Ханс Подлипник-Кастильо/Джексон Уитроу - Иван Додиг/Раджив Рам
Максимилиан Мартерер/Филипп Петцшнер - Даниэль Браччиали/Андреас Сеппи
Эшли Барти/Коко Вандевеге - Дарья Юрак/Донна Векич
Роберт Линдстедт/Марцин Матковски - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю
Николоз Басилашвили/Джон Миллман - Флориан Лакат/Артур Риндеркнех
Court 13
Роман Ебавы/Андрей Василевский - Марсело Демолинер/Сантьяго Гонсалез
Су-Вей Хсие/Андреа Петкович - Хао Чин Чанг/Чжаоксюань Ян
Гильермо Дюран/Андрес Молтени - Фелисиано Лопез/Марк Лопез
Ана Богдан/Ольга Савчук - Йинь-Йинь Дуань/Александра Саснович
Деми Шуурс/Матве Миделькооп - Хао-Чин Чан/Майкл Винус
Court 14
Гвидо Пелья/Диего Шварцман - Антоан Хоан/Юго Умберт
Скотт Липски/Теннис Сандгрен - Бенджамин Бонци/Грегуар Жак
Стив Джонсон/Джек Сок - Николас Монро/Джон-Патрик Смит
Йоханна Конта/Элисон Риске - Анабель Мединес Гарригес/Аранта Пара Сантонья
Федерико Дельбонис/Бенуа Пэр - Райан Харрисон/Вашек Поспишил
Court 15
Бен Маклахлан/Ян-Леннар Штруфф - Марсело Аревало/Джейми Серретани
Кельвин Эмери/Стефан Робер - Мэтью Эбден/Дональд Янг
Вероника Кудерметова/Алла Кудрявцева - Кики Бертенс/Йоханна Ларссон
Пабло Куэвас/Марсель Гранольерс - Жереми Шарди/Даниэль Нестор
Джейми Маррей/Бруно Соареш - Душан Лайович/Флориан Майер
Court 16
Айсам уль хак Куреши/Жан-Жюльен Ройер - Евгений Донской/Мигель Анхел Рейес-Варела
Максимо Гонсалез/Николас Харри - Паоло Лоренци/Миша Зверев
Жоффрей Бланкано/Констант Лестьен - Леонардо Майер/Жоао Соуза
Тейлор Таунсенд/Рената Воракова - Сара Какаревик/Джессика Понше
Фабрис Мартин/Пурав Раджа - Юки Бхамбри/Дивиж Шаран
Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени
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