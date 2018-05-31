Ролан Гаррос - 2018. Расписание 5-го игрового дня. 31 мая.

Ролан Гаррос - 2018
4-й игровой день, 30 мая
Court Philippe Chatrier
Марин Чилич - Хуберт Гуркач
Люка Пуйе - Кемерон Норри - доигровка со счета 6:2, 6:4, 5:7
Симона Халеп - Тейлор Таунсенд
Жюльен Беннето - Хуан Мартин Дель Потро
Серена Уильямс - Эшли Барти
Court Suzanne Lenglen
Гарбинье Мугуруса - Фиона Ферро
Малек Жазири - Ришар Гаске
Рафаэль Надаль - Гвидо Пелья
Шуай Пенг - Каролин Гарсия
Court 1
Денис Шаповалов - Максимилиан Мартерер
Мария Шарапова - Донна Векич
Пьер-Юг Эрбер - Жереми Шарди
Юлия Гергес - Алисон ван Эйтванк
Court 18
Фабио Фоньини - Элиас Имер
Доминик Тим - Стефанос Циципас - доигровка со счета 6:2, 2:6, 6:4
Люси Шафаржова - Каролина Плишкова
Джон Изнер - Орасио Себальос
Шуай Чжанг - Ирина-Камелия Бегу
Court 3
Хизер Уотсон - Элизе Мертенс
Мартон Фучович - Кайл Эдмунд
Томаш Фаббиано - Борна Чорич
Кристина Младенович/Алексис Мусялек - Анабель Медина Гарригес/Марсель Гранольерс
Court 4
Тесса Андрианяфитримо/Уго Умбер - Николь Меличар/Александер Пейя
Ракель Атаво/Анна-Лена Гренефельд - Зарина Дияс/Сайсай Чженг
Сара Эррани/Кирстен Флипкенс - Клара Бурель/Даяна Перри
Лара Арруабаррена/Катарина Среботник - Элизе Мертенс/Деми Шуурс
Сара Какаревик/Александре Мюллер - Ваня Кинг/Франко Скугор
Court 5
Саманта Стосур - Анастасия Павлюченкова
Ирина Бара/Микаэла Бузарнеску - Ксения Нолл/Анна Смит
Виктория Голубич/Нина Стоянович - Амадин Хессе/Паулин Парментье
Дарья Гаврилова/Дарья Касаткина - Нао Хибино/Оксана Калашникова
Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах - Коко Вандевеге/Раджив Рам
Court 6
Рубен Бемельманс - Юрген Цопп
Леся Цуренко - Коко Вандевеге
Диего Шварцман - Адам Павлашек
Бенджамин Бонци/Грегуар Жак - Рохан Бопана/Эдуард Роже-Васселин
Court 7
Ян-Леннар Штруфф - Стив Джонсон
Пабло Куэвас - Кевин Андерсон
Анжелик Кербер - Ана Богдан
Court 8
Дарья Гаврилова - Бернарда Пера
Бетани Маттек-Сэндз - Андреа Петкович
Альберт Рамос-Винольяс - Каспер Рууд
Людмила Киченок/Леся Цуренко - Андреа Сестини-Хлавацкова/Барбора Стрыкова
Court 9
Магдалена Рыбарикова - Белинда Бенчич
Сергей Стаховский - Миша Зверев
Александра Саснович - Кики Бертенс
Анна Блинкова/Люси Градецка - Виктория Кузмова/Магдалена Рыбарикова
Court 12
Анна Калинская/Екатерина Макарова - Дженнифер Бреди/Ваня Кинг
Уэсли Коолхоф/Артем Ситак - Иван Додиг/Раджив Рам
Равен Клаасен/Майкл Винус - Джонатан Эйзерик/Юго Нис
Роберто Карбальес-Баена/Гильермо Гарсия-Лопез - Симоне Болелли/Фабио Фоньини
Court 14
Кен Скупски/Нил Скупски - Даниэле Браччиали/Андреас Сеппи
Моника Адамчак/Яфань Ван - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез
Джейми Маррей/Бруно Соареш - Душан Лайович/Флориан Майер
Алла Кудрявцева/Никола Мектич - Чжаоксюань Ян/Айсам уль хак Куреши
Елена Остапенко/Макс Мирный - Андреа Клепач/Жан-Жюльен Ройер
Court 15
Далила Якупович/Ирина Хромачова - Наоми Броади/Магда Линетте
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Вера Лапко/Ралука Олару
Федерико Дельбонис/Бенуа Пэр - Райан Харрисон/Вашек Поспишил
Йоханна Конта/Доминик Инглот - Фиона Ферро/Эван Фурнесс
Катерина Синякова/Джейми Маррей - Мария Хосе Мартинес Санчез/Марсело Демолинер
Court 16
Кэйтлин Кристиан/Карина Виттхефт - Мария Иригойен/Катерина Козлова
Марсело Демолинер/Сантьяго Гонсалез - Фелисиано Лопез/Марк Лопез
Мирза Башич/Дамир Джумхур - Хенри Континен/Джон Пирс
Эбигейл Спирс/Хуан Себастьян Кабал - Квета Пешке/Марцин Матковски
Евгений Донской/Мигель Анхел Рейес-Варела - Леонардо Майер/Жоао Соуза
Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени.
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