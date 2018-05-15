вторник, 15 мая 2018 г.

Все матчи на соревнованиях в Риме переносятся из-за дождя.

Погода в Риме никак не дает полноценно начать игровой день на соревнованиях категории Мастерс у мужчин и WTA Premier 5 у девушек. Из-за дождя, который разразился над столицей Италии, все поединки либо не начались, либо прервались спустя уже несколько геймов. По сути, началось противостояние лишь Сары Эррани и Тими Бабош. Судя по прогнозам синоптиков, непогода может серьезно помешать планам организаторов, поскольку осадки могут продолжаться вплоть до вечера. Пока что организаторы не делают даже осторожных прогнозов по поводу того, когда могут возобновиться поединки.



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о 13:31
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