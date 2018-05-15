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|Леся Цуренко разгромно уступила Петре Мартич.
|Кеи Нишикори справился с Фелисиано Лопезом.
|Виктория Азаренко с баранкой проиграла Наоми Осаке.
вторник, 15 мая 2018 г.
Все матчи на соревнованиях в Риме переносятся из-за дождя.
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