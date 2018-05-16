среда, 16 мая 2018 г.

Каролина Плишкова проигрывает уже в стартовом матче в Риме.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая  на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Риме была посеяна под 6-м номером, не сумела преодолеть уже стартовый для себя второй раунд турнира в столице Италии. В нем Каролина в напряженной трехсетовой битве уступила гречанке Марии Саккари, занимающей 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. Плишкова достаточно уверенно оставила за собой стартовую партию встречи, но позволила сопернице вернуться в борьбу. На сенсационную во многом победу Марии Саккари понадобилось чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.


Мария Саккари - (6) Каролина Плишкова - 3:6, 6:3, 7:5

Каролина Плишкова, которая многих удивила удачными выступлениями на соревнованиях в Мадриде, где она добралась до полуфинала, достаточно уверенно начала и свой стартовый матч на следующем грунтовом турнире в Риме. В первом же гейме на приеме против Марии Саккари чешская теннисистка повела с брейком, а под занавес стартовой партии Каролина еще раз, при чем под ноль, взяла подачу гречанки. Плишковой оставалось лишь подать на победу в партии, но с двух сет-боллов тот гейм Каролина упустила.

Проблематичной для Плишковой была и вторая попытка поставить точку в стартовом сете. Подача Каролины снова подвисла, но на этот раз чешская теннисистка сначала отыгралась с двойного брейк-поинта у Саккари, потом ликвидировала еще один брейковый мяч и, суммарно, с четвертого сет-болла оформила победу в стартовом отрезке встречи.

Саккари, правда, после такой неожиданно ровной концовки партии прилично воспряла духом и отлично начала второй сет. Мария быстро повела с брейком, правда Каролина чуть было моментально не отыгралась - Плишкова упустила двойной брейк-поинт, но в середине сета таки выровняла ситуацию в счете. И все же, в концовке партии гречанка еще раз отличилась на приеме и тут же подала на партию.

В решающем сете обе теннисистки уже прилично подсели физически, так что началась настоящая борьба характеров. Саккари в дебюте этого отрезка матча дважды вырывалась вперед с брейком, но Плишкова всякий раз довольно быстро отыгрывалась. В 11-м гейме Каролина снова упустила собственную подачу, но на этот раз времени на спасение у 6-й ракетки турнира попросту не было. Мария Саккари уже в следующем гейме успешно подала на матч.

Концовка встречи еще может стать причиной отдельных разбирательств. Каролина Плишкова в своей ярости, конечно, похоже, права. Арбитры действительно ошиблись, возможно, в ключевой момент встречи, но настолько давать волю эмоциям тоже, наверное, не стоит. Отличилась не только сама Каролина, которая, похоже, решила все конструкции на корте разгромить. Там и тренер чешской теннисистки Томаш Крупа неприличными жестами в камеры раскидывался. В общем, кроме поражения еще можно и на штрафы серьезные нарваться, причем, всей команде.

В третьем раунде турнира в Риме Мария Саккари теперь сыграет с победительницей матча между Ириной-Камелией Бегу и Анжелик Кербер.

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о 16:12
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