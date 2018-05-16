Каролина Плишкова проигрывает уже в стартовом матче в Риме.

Мария Саккари - (6) Каролина Плишкова - 3:6, 6:3, 7:5
Каролина Плишкова, которая многих удивила удачными выступлениями на соревнованиях в Мадриде, где она добралась до полуфинала, достаточно уверенно начала и свой стартовый матч на следующем грунтовом турнире в Риме. В первом же гейме на приеме против Марии Саккари чешская теннисистка повела с брейком, а под занавес стартовой партии Каролина еще раз, при чем под ноль, взяла подачу гречанки. Плишковой оставалось лишь подать на победу в партии, но с двух сет-боллов тот гейм Каролина упустила.
Проблематичной для Плишковой была и вторая попытка поставить точку в стартовом сете. Подача Каролины снова подвисла, но на этот раз чешская теннисистка сначала отыгралась с двойного брейк-поинта у Саккари, потом ликвидировала еще один брейковый мяч и, суммарно, с четвертого сет-болла оформила победу в стартовом отрезке встречи.
Саккари, правда, после такой неожиданно ровной концовки партии прилично воспряла духом и отлично начала второй сет. Мария быстро повела с брейком, правда Каролина чуть было моментально не отыгралась - Плишкова упустила двойной брейк-поинт, но в середине сета таки выровняла ситуацию в счете. И все же, в концовке партии гречанка еще раз отличилась на приеме и тут же подала на партию.
В решающем сете обе теннисистки уже прилично подсели физически, так что началась настоящая борьба характеров. Саккари в дебюте этого отрезка матча дважды вырывалась вперед с брейком, но Плишкова всякий раз довольно быстро отыгрывалась. В 11-м гейме Каролина снова упустила собственную подачу, но на этот раз времени на спасение у 6-й ракетки турнира попросту не было. Мария Саккари уже в следующем гейме успешно подала на матч.
Концовка встречи еще может стать причиной отдельных разбирательств. Каролина Плишкова в своей ярости, конечно, похоже, права. Арбитры действительно ошиблись, возможно, в ключевой момент встречи, но настолько давать волю эмоциям тоже, наверное, не стоит. Отличилась не только сама Каролина, которая, похоже, решила все конструкции на корте разгромить. Там и тренер чешской теннисистки Томаш Крупа неприличными жестами в камеры раскидывался. В общем, кроме поражения еще можно и на штрафы серьезные нарваться, причем, всей команде.
В третьем раунде турнира в Риме Мария Саккари теперь сыграет с победительницей матча между Ириной-Камелией Бегу и Анжелик Кербер.
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