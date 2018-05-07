понедельник, 7 мая 2018 г.

Диего Шварцман разгромил Адриана Маннарино на старте Мастерса в Мадриде.

13-й номер посева соревнований категории Мастерс в Мадриде аргентинский теннисист Диего Шварцман более чем уверенно преодолел стартовый раунд турнира. В нем Диего в двух партиях разгромил француза Адриана Маннарино, занимающего 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Шварцман отдал сопернику всего 4 гейма. На победу в противостоянии Диего Шварцману понадобился всего 1 час и 10 минут игрового времени.


(13) Диего Шварцман - Адриан Маннирино - 6:1, 6:3

В стартовой партии встречи Шварцман очень быстро завладел инициативой и повел сразу с двумя брейками - 5:0. Первые трудности в матче возникли у Диего при подаче на победу в первом сете - Маннарино добрался до брейк-поинта, но не сумел его реализовать. В итоге с третьего сет-болла аргентинец оформил успех в партии.

Брейк-поинт в концовке стартовой партии так и остался для Адриана единственным во всем матче. В дебюте второго сета с геймом на приеме в активе снова повел именно Шварцман, а еще одним брейком Диего поставил победную точку в матче.

Следующий соперник Диего Шварцмана на Мастерсе в Мадриде определится в испанском дерби между Пабло Андухаром и Фелисиано Лопезом.

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о 14:31
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