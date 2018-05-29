Серена Уильямс стартовала на Ролан Гарросе с победы над Кристиной Плишковой.

Трехкратная победительница Открытого Первенства Франции по теннису американская спортсменка Серена Уильямс выходит во второй раунд текущего грунтового мейджора. На старте Ролан Гарроса - 2018 Уильямс-младшая, которая только возвращается в тур после декретного отпуска, в двух непростых партиях переиграла чешскую теннисистку Кристину Плишкову, занимающую на данный момент 70-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете ни одной из соперниц так и не удалось отличиться на приеме, а потому судьба партии решилась на тай-брейке, где чуть удачнее сыграла именно Серена. Во второй партии уже случилась череда брейков, победительницей из которой вышла американка. На победу в матче Серене Уильямс понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(PR) Серена Уильямс - Кристина Плишкова - 7:6(4), 6:4
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2018 Серена Уильямс сыграет с 17-й ракеткой соревнований австралийской теннисисткой Эшли Барти.
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