Денис Шаповалов выбивает Томаша Бердыха на старте Мастерса в Риме.

Канадский теннисист Денис Шаповалов добивается волевой победы на старте соревнований категории Мастерс в Риме. В матче первого круга Денис на тай-брейке решающего сета переиграл 15-го номера посева турнира в столице Италии чеха Томаша Бердыха. Шаповалова не смутил разгромно проигранный стартовый отрезок встречи, в котором он в последний момент ушёл от баранки. Канадец переломил ход матча во второй партии наладив собственную подачу и оформив единственный брейк в сете. В решающем отрезке противостояния теннисисты обошлись без проигранный подач, а на тай-брейке Шаповалов оформил победу с первого же матч-болла. На выход во второй раунд Мастерса в Риме Денис Шаповалов потратил почти 2 часа и 10 минут игрового времени.
Денис Шаповалов - (15) Томаш Бердых - 1:6, 6:3, 7:6(5)
Следующим соперником Дениса Шаповалова в Риме станет Робин Хаазе из Нидерландов.
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