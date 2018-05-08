Денис Шаповалов обыграл Бенуа Пэра во втором круге Мастерса в Мадриде.

Канадский теннисист Денис Шаповалов пробивается в третий раунд соревнований категории Мастерс в Мадриде. На стадии второго круга Денис, занимающий на данный момент 43-ю строчку мирового рейтинга, переиграл 50-ю ракетку мира француза Бенуа Пэра. В стартовой партии Шаповалов добился успеха на тай-брейке, но во второй партии концовка осталась за Пэром, который сравнял счет по партиям. Ключевым в решающем отрезке матча стал единственный брейк Дениса, который тот оформил в середине партии. На победу канадскому теннисисту понадобилось чуть более 2 часов и 10 минут игрового времени.
Денис Шаповалов - Бенуа Пэр - 7:6(5), 4:6, 6:4
В третьем раунде Мастерса в Мадриде Денис Шаповалов сыграет с победителем матча между Милошем Раоничем и Григором Димитровым.
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