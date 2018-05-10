Денис Шаповалов выигрывает канадское дерби у Милоша Раонича в третьем круге Мастерса в Мадриде.

Денис Шаповалов становится четвертьфиналистом турнира категории Мастерс в Мадриде. На стадии третьего раунда турнира Денис в двух партиях переиграл своего соотечественника Милоша Раонича, занимающего на данный момент 24-ю строчку мирового рейтинга. Оба сета противостояния закончились с одинаковым счетом - 6:4. Более того, в обоих случаях успех Шаповалову приносил единственный брейк, оформленный в седьмом гейме каждой из партий. На победу в канадском дерби Денис Шаповалов потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
Денис Шаповалов - Милош Раонич - 6:4, 6:4
Теперь в 1/4 финала соревнований в Мадриде Денис Шаповалов сыграет с британским теннисистом Кайлом Эдмундом, который чуть ранее выбил из борьбы 8-ю ракетку турнира
бельгийца Давида Гоффина.
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