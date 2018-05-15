Мария Шарапова обыграла Эшли Барти и шагнула во второй круг соревнований в Риме.

Мария Шарапова - (16) Эшли Барти - 7:5, 3:6, 6:2
Эшли Барти, что естественно, в начале встречи никак не могла справиться с волнением. Тут еще и достаточно сложные погодные условия в Риме сыграли свою роль. Сначала теннисисткам пришлось долго ждать начала матча, а потом приспосабливаться к не совсем комфортной для тенниса погоде. В общем, уже в стартовом гейме на собственной подаче Барти допустила две двойные ошибки подряд, подарив тем самым Шараповой первые брейк-поинты. Мария не стала разбрасываться шансами и сразу же повела с брейком.
Казалось этот успех на приеме для россиянки останется единственным во всем сете на обеих спортсменок. Как минимум, до подачи Шараповой на партию никаких шансов у принимающей стороны просто не просматривалось. Случались у обеих и выигранные под ноль геймы на собственной подаче, что для женского тенниса, тем более на грунте, достаточно незаурядное событие. Но в ключевой момент партии Мария провалилась. Очень вовремя прибавила и сама Барти, так что Шарапова не справилась с давлением австралийской теннисистки и проиграла собственный гейм под ноль.
Вроде бы борьба в сете начинается с начала, но Эшли снова занервничала. Снова Барти подарила брейк-поинты сразу двумя двойными ошибками подряд и опять Шарапова четко воспользовалась подаренной возможностью. Вторая подача на сет для Маши сложилась намного спокойнее и первый сет ушел в копилку россиянки.
Вторую партию Шарапова начала с еще одного брейка, на этот раз уже сама Мария оформила победу в гейме на приеме под ноль. Но вот развить успех не удалось - Барти вернулась в игру моментально. Уже сама Шарапова провалила подачу, случился тройной брейк-поинт и пусть один мяч россиянка отыграла, на большее рассчитывать Марии в этом гейме не пришлось.
И вот тут Барти действительно взвинтила темп. Показалось, что австралийская теннисистка лучше готова именно в физическом плане, а вот Шарапова с каждым розыгрышем все сложнее и сложнее успевала за быстрыми комбинациями представительницы Австралии. Подача у Эшли держалась отменно, а вот у Марии начались проблемы. Сначала Шарапова таки спасла собственный гейм с четырех брейк-поинтов, но уже следующую подачу россиянка проиграла, а резерва на то, чтобы спасти партию у нее не оказалось - Барти перевес удержала до самой концовки сета.
Сложным для обеих оказался дебют решающей партии. Сначала Эшли спасла собственный гейм с трех брейк-поинтов, но настоящий подвиг соорудила все-таки Шарапова. Мария отыгралась со счета 0:40 на собственной подаче, и, похоже, вот тут Барти и сломалась. Как минимум, сразу же после упущенного тройного брейк-поинта австралийская теннисистка проиграла собственную подачу, да и в целом игра у нее откровенно разладилась. Посыпались ошибки, который ранее в таком количестве Эшли удавалось избежать.
Нет, Барти бодалась, но что либо поделать со вторым дыханием, которое открылось по ходу третьей партии у Шараповой, Эшли просто не могла. В концовке сета Мария оформила еще один брейк, который стал контрольным выстрелом - им россиянка поставила победную точку в матче.
Теперь во втором раунде соревнований в Риме Мария Шарапова сыграет против Доминики Цибулковой.
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