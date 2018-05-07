Мария Шарапова обыгрывает еще одну представительницу Румынии и выходит в третий круг турнира в Мадриде.

Мария Шарапова - Ирина-Камелия Бегу - 7:5, 6:1
Конечно, Бегу уже оказала Шараповой неоценимую услугу, выбив на самом старте соревнований в Мадриде 5-ю ракетку турнира Алену Остапенко. Форма латвийской теннисистки, конечно, на данный момент вызывает достаточное количество вопросов. Можно даже сказать, что перед Ролан Гарросом, где Алене защищать титул, ее игровые кондиции попросту пугают. Так что, не факт, что Остапенко создала бы для Шараповой больше проблем, нежели это сделала сегодня сама Ирина-Камелия. Но, с другой стороны, сетка, которая по началу откровенно пугала, сейчас для Марии выглядит уже вполне удобоваримой.
Встречу против Шараповой Бегу начала достаточно дерзко, правда, повести в счете румынской теннисистке отчаянно помогала сама Маша. В первом же гейме россиянки и двойную ошибку допустила, и до брейк-поинта доигралась, и в итоге подачу упустила. Ирина-Камелия, как-то, очень быстро приспособилась к вводу мяча в игру от россиянки и пару раз агрессивно и неудобно для самой Марии приняла.
Череду упорных, но при этом выигранных на собственных подачах, геймов прервала Шарапова, которой в середине сета удалось восстановить равновесие в счете. Градус матча, к этому времени, уже действительно накалился, Бегу находила время спорить с арбитром, Кадеру Нуни откровенно надоело бегать по просьбе румынской теннисистки проверять следы в случаях с очевидными аутами. В общем, француз даже откровенно вычитал Ирину-Камелию, пригрозив, что больше с вышки он в подобной ситуации не спустится. Тот аут, после которого возникла перепалка, кстати, действительно был и случился он на брейк-поинте у Шараповой. Таким образом счет и стал ровным - 3:3.
Относительно спокойно теннисистки добрались до решающих геймов сета и, казалось, все завершится тай-брейком. Бегу была просто обязана переводить партию на него, но при счете "больше" ошиблась в элементарной для себя ситуации - румынка загоняла соперницу по углам и все, что ей оставалось, для выигрыша гейма - переправить простой мяч в корт. Не вышло - Ирина-Камелия попала в сетку и поплыла. Тут же румынка допустила двойную ошибку, подарив, таким образом Шараповой сет-болл. Мария его не реализовала, но через несколько минут в шикарной перестрелке таки добилась победы в партии.
Начало второго сета для Марии снова сложилось неудачно - опять проиграна первая же подача. Но на этот раз Шарапова отыгралась моментально, а затем уже и сама румынская теннисистка попросту расклеилась под напором соперницы. Похоже, что боевой стартовый сет - это максимум, на который Бегу в этом матче была способна. С середины второй партии перевес Марии был уже настолько очевидным, что встречу можно было бы завершать выброшенным белым полотенцем, если бы такое было в теннисе предусмотрено. О чем говорить, если в сете случился отрезок с 18-ю выигранными подряд розыгрышами от Марии.
В общем, после проигранной собственной подачи в дебюте второй партии, Шарапова отвесила сопернице скрытую баранку, выиграв 6 последующих геймов. В третьем раунде соревнований в Мадриде Мария Шарапова теперь сыграет с француженкой Кристиной Младенович. О том, насколько сама Кристина своими неосторожными высказываниями в адрес Марии сделала этот матч принципиальным, напоминать, думаю, не нужно.
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