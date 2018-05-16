Мария Шарапова добилась волевой победы над Доминикой Цибулковой в Риме.

Мария Шарапова - Доминика Цибулкова - 3:6, 6:4, 6:2
Стратегия Доминики Цибулковой на этот матч была понятна и очевидна - не дать Шараповой выигрывать розыгрыши с наскока, втягивать соперницу в длинные обмены ударами, ждать ошибки или возможности самой нанести решающий укол. В принципе, этот стиль игры как нельзя лучше подходит словацкой теннисистке, так что ничуть не удивительно, что Мария испытала серьезные проблемы с тем, чтобы сломать такую игру оппонентки.
Тут еще быстрый брейк в исполнении Цибулковой, в который она вцепилась, как в свой последний шанс, прилично спутал карты Марии. И вроде ведь все удачно начиналось для Шараповой в том гейме, вела она 40:15, но именно цепкая игра Доминики позволила ей в итоге взять подачу россиянки. И вот от этого счета и отталкивалась Цибулкова в дальнейшем. Четкая и спокойная игра на собственных подачах, полное отсутствие шансов для Маши в этих геймах, много ошибок россиянки в длинных розыгрышах при попытках усилить или обострилась игру.
Доминика чуть было второй брейк за сет не соорудила, когда Шарапова допустила первую в матче двойную ошибку и организовала для соперницы сет-болл на приёме. Мария выпуталась, но помешать Цибулковой подать на партию уже не смогла.
Во втором сете Шарапова, конечно, немного подчистила игру, но долгое время особого результата ей это не давало. И вот, наконец, уже под занавес партии Мария цепляется на приёме, оставляет за собой тяжелейший и затяжной гейм, получая шанс подать на сет. Казалось, вот он шанс. Но россиянка в решающий момент проваливается и отдаёт подачу под ноль. Воли, правда, Марии точно не занимать - тут же она снова ввязывается в борьбу и ещё одним брейком ставит точку в сете.
В начале решающего сета Маше было ой как непросто. Стартовую подачу Шараповой пришлось спасать с двух брейк-поинтов, но именно проявленный в этот момент характер завел россиянку. Тут же Мария сама оформила брейк, в середине партии могла уходить в ещё больший отрыв, ну а точку во встрече Шарапова поставила выигранной под ноль подачей Цибулковой.
Далее у Шараповой победительница матча между Дарьей Гавриловой и Гарбинье Мугурусой. Уже очевидно, что матч будет крайне непростым, но на кону - четвертьфинал.
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