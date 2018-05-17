Мария Шарапова впервые победила в Риме в двух партиях и вышла в четвертьфинал турнира.

Мария Шарапова - Дарья Гаврилова - 6:3, 6:4
Мария Шарапова в отчетном противостоянии решила все решить самостоятельно. Даже сухая статистика встречи говорит о том, что фактически все розыгрыши в ней доигрывала именно россиянка. Да, ошибок в её действиях хватало с головой, но и чисто выигранных розыгрышей у Марии собралось в разы больше, нежели у соперницы. Шарапова, порой, закручивала очень красивые комбинации, полагалась далеко не всегда чисто на силу и остроту, включая настоящий теннисный интеллект. Как всегда, случались и провальные моменты в виде серии двойных, но об этом чуть позже.
Начало матча полностью осталось за Шараповой. Уже со стартового гейма Мария наладила отличную игру на приёме и во всей стартовой партии не было такого, чтобы Маша осталась хотя бы без брейк-поинта. В первом гейме Гаврилова спасла подачу, но после того, как Маша показала, что в своих геймах она ошибаться не собирается и выдала в подкрепление этой мысли парочку эйсов, Дарья стушевалась.
У австралийской спортсменки категорически не держался мяч в игре, не просматривался прием, да и подача оставляла желать лучшего. Шарапова быстро ушла в отрыв с брейком, а потом и еще раз взяла подачу Гавриловой, причём на этот раз под ноль. Лишь откровенно пролетая в счёте Дарья сумела наладить какую-то контригру, но не смогла реализовать 2 брейк-поинта - Мария почти за 15 минут таки выцарапала собственную подачу и вышла принимать на сет.
Да, обычно говорят, что теннисисты на сет подают, но учитывая то, какие проблемы возникали у Гавриловой до этого, формулировка вполне верная. И Шарапова чуть на партию не приняла. Дарья сотворила отличный камбек, отыграв при этом 3 сет-болла у соперницы, и прилично воодушевилась этим подвигом, ликвидировав следом и первую попытку подать на партию в исполнении россиянки. Там сама Маша, правда, помогла, как могла, допустив двойную ошибку на брейк-поинте. Гаврилова ответила взаимностью в следующем гейме - после её двойной Шарапова получила тройной сет-поинт и со второго мяча его реализовала.
Вторая партия превратилась в настоящую борьбу нервов и череду брейков. Задала тон сету Гаврилова, которая пол ноль отличилась на приёме уже в стартовом гейме. Шарапова отыгралась в середине партии, а потом и ещё один брейк оформила, но закрепить его собственной подачей не смогла. Дообменивались брейками теннисистки до того, что Мария получила возможность подавать на матч, но тот гейм закончился сразу двумя двойными от россиянки. Благо, прием на победу не подвёл и Шарапова таки шагнула в четвертьфинал. В нем Марии предстоит сыграть с латвийской теннисисткой Аленой Остапенко.
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