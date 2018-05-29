Мария Шарапова дожала стартовую соперницу в Париже.

(28) Мария Шарапова - (Q) Ришел Хогенкамп - 6:1, 4:6, 6:3
Стартовый матч Марии Шараповой на текущем грунтовом мейджоре можно, условно, разделить на 3 отрезка. Первый продлился полтора сета, когда Шарапова уничтожала соперницу, причем в огород Хогенкамп даже камень кинуть не получается. Россиянка действительно феерила на корте и в тот момент ей, казалось, было все равно, 1-я ракетка мира по ту сторону сетки, или же представительница второй сотни рейтинга, как Ришел.
Второй отрезок поединка - это откровенный провал Марии с середины второй партии. Я не скажу, что Шарапова расслабилась, просто держать концентрацию на стабильно высоком уровне весь матч россиянка не может, даже если встреча и получается скоротечной. Минуте к сороковой-пятидесятой у Маши катастрофически перестала работать подача, ошибки при вводе мяча в игру порой были просто ужасающими - чуть ли не метровые оплошности на второй подаче - это уже совсем перебор.
Россиянка к моменту провала вела с брейком по ходу второго сета. То есть счет был 6:1, 3:1. И вот тут началось. До конца партии Мария трижды упустила собственную подачу, один раз она и на приеме отличилась, но этого явно не хватало для того, чтобы пободаться за сет. Ришел игру не то чтобы усилила, просто немного плотнее стали удары у нидерландской теннисистки и это еще больше усугубляло ситуацию для Шараповой. Когда провал у тебя, да еще и соперница потихоньку приходит в себя, бодаться становится еще сложнее.
Итак, Мария упустила второй сет, продолжила разбрасываться подачами и в начале третьей партии, позволив сопернице оформить четвертый брейк подряд и повести уже 3:0. И вот в этот момент начался третий отрезок матча, который в целом, очень характерен для теперешней Шараповой. Россиянка отбросила в сторону все сантименты, стала давить на себя саму, бороться не с оппоненткой, а с внутренними проблемами и, начала побеждать.
В этот момент ничего не напоминало стартовый сет, когда Шарапова играла легко и раскрепощенно. Напротив, каждый удар, каждый розыгрыш - это был предел концентрации и внимания от Маши. Каждая комбинация - клубок нервов. Сегодня Мария задавила соперницу именно этим напором. Хогенкамп с такой концентрацией энергии по ту сторону сетки, похоже, столкнулась впервые в карьере. Но вот вопрос в том, а насколько хватит этого запаса психологических сил у Шараповой? Не рано ли она начала расходовать этот резерв? Все-таки, первый круг Ролан Гароса, все-таки, соперница из второй сотни.
Во втором раунде Открытого Первенства Франции Мария Шарапова сыграет с Донной Векич. Может быть, куда сложнее.
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