Мария Шарапова в третьем круге турнира в Мадриде справилась с Кристиной Младенович.

Мария Шарапова - Кристина Младенович - 6:3, 6:4
Лишний раз настраиваться на Кристину Младенович Марии точно не нужно было. Дело даже не в серии нелицеприятных высказываний француженки в адрес Шараповой. Россиянка на данный момент находится на таком этапе карьеры, когда в каждом матче ей самой необходимо доказывать всем вокруг свою состоятельность в туре. Можно, конечно, довольствоваться былыми заслугами, но это точно не про Машу.
Порой такой боевой настрой на любую соперницу даже мешает Шараповой. По сути, ей даже не важно, кто стоит по другую сторону сетки. Все зависит от кондиций Марии и того, пойдёт ли у неё игра, или же, как часто бывает в последнее время, посыпятся ошибки, в том числе и фирменные двойные.
В первом же гейме Мария упустила собственную подачу и, показалось, что борьба с самой собой у Шараповой впереди серьезная. Но очень быстро Маша взяла себя в руки и к середине партии оформила обратный брейк. После того, как россиянка выиграла 3 гейма подряд дрогнула сама Младенович. Если до этого момента у француженки не было ни одной двойной ошибки, то в этом гейме она допустила сразу две подряд. Первой - подарила Шараповой брейк-поинт, второй - весь гейм. Марии оставалось подать на сет и с задачей Шарапова справилась.
Вторая партия, честно говоря, проходила в крайне напряженной борьбе. Минимальный игровой перевес Шараповой, конечно, просматривался, но повернуться матч, по сути, мог в любую сторону. Снова все решил провал Кристины, которая в середине сета доигралась до тройного брейк-поинта. Младенович попыталась выпутаться, но с третьей попытки Мария оформила брейк. Он и стал ключевым в сете и, получается, решающим во всем матче.
Теперь в 1/4 финала турнира в Мадриде Мария Шарапова сыграет с Кики Бертенс, которая чуть ранее разгромила Каролин Возняцки.
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