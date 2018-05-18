Мария Шарапова добилась сложнейшей победы над Аленой Остапенко и вышла в 1/2 финала турнира в Риме.

Мария Шарапова - (5) Алена Остапенко - 6:7(6), 6:4, 7:5
Сказать, что этот матч был сложным и энергозатратным - ничего не сказать. После таких встреч восстанавливаться спортсменкам, по хорошему, нужно чуть ли не несколько дней. А у Шараповой столько времени попросту не будет - уже завтра полуфинал против победительницы встречи между Симоной Халеп и Каролин Гарсия. Даже тот факт, что у россиянки будет на пару часов больше отдыха, честно говоря, не спасает. После трех с четвертью часов напряженнейшей борьбы, такая мелочь вряд ли станет решающей.
Но самое главное, чего уж точно никак нельзя оценить ни временем проведенным на корте, ни количеством геймов в матче, это силы моральные. Снова Марии пришлось выцарапывать победу буквально на характере. Ведь начинался поединок совсем не так, как того планировала Шарапова. С первых же розыгрышей полностью завладела инициативой в противостоянии именно Остапенко, ну а россиянке пришлось бороться не только с соперницей, но и с собственными неточностями, которых в дебюте встречи хватало с головой.
В принципе, именно Мария могла уходить в отрыв с брейком уже после стартового гейма, но Остапенко с брейк-поинта удержала собственную подачу. Прием у Алены был в полном порядке, так что уже через пару минут латвийская теннисистка сама повела с брейком. Фактически в каждом розыгрыше Алена переходила к активным действиям сразу после приема, Шарапова бодалась, оборонялась, но все мы прекрасно понимаем, что это совсем не ее стиль игры. В итоге Мария ошибалась и отдавала сопернице очко.
Самое печальное для Шараповой в этот момент матча было то, что у Остапенко фактически идеально работала подача. Алена дважды подряд защитила собственный гейм под ноль, а в перерыве между столь уверенно выигранными подачами латвийская теннисистка еще и на приеме кровушки Марии попила - россиянка спасла гейм с двух брейк-поинтов. В концовке сета стало совсем сложно - Шарапова отыгрывала уже сет-боллы соперницы на собственной подаче, но тут, совсем неожиданно Остапенко провалилась
Алена вышла подавать на сет в каком-то разобранном состоянии и проиграла свою подачу под ноль. Мария, правда, полностью выровняла ситуацию с большим трудом, потому как при счете 4:5 на подаче россиянки снова возникли проблемы и опять пришлось отыгрывать сет-боллы, но Шарапова справилась. Еще спустя минуту Маша еще раз оформила брейк и уже сама вышла подавать на партию, но и этот гейм не оказался - россиянка упустила подачу и в итоге судьбу партии решил затяжной тай-брейк, удачливее на котором оказалась Остапенко.
Во втором сете, откровенно говоря, Шарапова прилично прибавила в активности. У Марии стал куда лучше работать прием, благодаря которому она все чаще стала выходить в атаки без затяжной подготовки. Да и в целом удары Маши стали точнее, так что инициативой, в принципе, потихоньку стала завладевать именно она. Правда, не обходилось и без провалов. Так, сет Шарапова начала с упущенной подачи, правда тут же восстановила равновесие в счете. После того, как в середине партии Мария сама повела с брейком, снова последовал провал и Алена моментально вернулась в борьбу. Правда, отыграть третью упущенную подачу у Остапенко попросту не было времени - россиянка брейком поставила победную точку в сете.
Третья партия и вовсе превратилась в настоящий спектакль, чем-то напоминающий стартовый сет. Только теперь теннисистки поменялись ролями. В середине партии вперед с брейком вырвалась Шарапова, которая имела преимущество - 5:2, подавала на матч, но упустила тот важнейший гейм, заработала 2 матч-болла на приеме, но снова не смогла воспользоваться своим шансом. Но Мария проявила настоящую стойкость. В тот момент, когда уже казалось, что второго тай-брейка не избежать, россиянка снова включилась в борьбу на приеме и взяла таки подачу соперницы. Этот брейк и стоил Остапенко всего матча.
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