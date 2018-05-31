Мария Шарапова в двух непростых партиях переиграла Донну Векич в Париже.

(28) Мария Шарапова - Донна Векич - 7:5, 6:4
Конечно, ощутимых провалов в исполнении Марии Шараповой сегодня, в отличие от первого матча россиянки на Ролан Гарросе против Ришел Хогенкамп, мы не увидели. Но при этом снова можно с уверенностью сказать - Шарапова вполне могла заканчивать отчетный поединок куда быстее, нежели за 2 часа игрового времени. Да, Донна бодалась действительно отчаянно, но Мария владела вполне ощутимым преимуществом. Другой вопрос в том, что в самой концовке каждого из сетов россиянка позволяла сопернице если не вернуться в игру, то, как минимум, серьезно помотать нервы. Стабильно и спокойно пользоваться своим игровым перевесом - пока что это все не про манеру Шараповой на Ролан Гарросе.
Хотя, стартовый гейм встречи на подаче россиянки остался именно за Донной. Мария не то чтобы плохо вошла в игру, но все-таки допустила несколько совсем необязательных ошибок, которые и стоили ей проигранного гейма. Отпускать соперницу в отрыв Маша точно не собиралась, а потому моментально навязала борьбу на подаче Векич. Та, в свою очередь, оказалась не слишком готова к давлению, а потому занервничала и стала "пачками" допускать двойные. В общем, не без помощи самой хорватки, Шарапова равновесие в счете восстановила моментально.
С брейк-поинта Мария спасла и следующую собственную подачу, но в дальнейшем игра россиянки стала все более целостной, так что Донна порой выглядела, как минимум в геймах на приеме, в роли статиста. Правда и самой Шараповой до определенного момента навязать борьбу на подаче сопернице тоже не удавалось. Случались даже выигранные под ноль подающей стороной геймы, что для женского тенниса, в принципе, редкость.
Немного забуксовала Маша в середине партии, когда на ее подаче опять образовался брейк-поинт. Как это часто водится у Шараповой, именно сложности завели ее - россиянка брейковый мяч отыграла, собственный гейм защитила, а потом и сама отличилась на приеме. Векич, которая до этого выиграла два собственные гейма под ноль, попросту рассыпалась - снова появились двойные, неважно в целом работал ввод мяча в игру, что позволяло Шараповой активно возвращать мяч в корт. На брейк-поинте, например, Маша и вовсе именно приемом поставила соперницу в тупик - Донна мяч хоть и достала, но вернуть в корт не сумела.
Шараповой оставалось лишь подать на победу в стартовой партии, но с этим возникли трудности. Маша никак не могла получить игровой перевес после непосредственно подачи, а в перестрелках у нее вдруг потерялась глубина удара. Пара ошибок по длине - и у Векич уже двойной брейк-поинт. Один мяч Мария отыграла, но со второй попытки Донна таки соорудила обратный брейк.
Шарапова могла поставить точку в сете тут же на приеме, но Векич спаслась с полноценного сет-болла у россиянки. Мария ответила выигранной под ноль собственной подачей и очередной попыткой побороться на приеме. На этот раз она оказалась удачной. Донна не подала на тай-брейк и отдала Шараповой всю стартовую партию.
Начало второго сета Мария попыталась провести агрессивно и в целом у россиянки это получилось. Первый брейк Шарапова не смогла подтвердить собственной выигранной подачей - двойной брейк поинт Маша отыграла, но гейм все-таки упустила. Тут же россиянка снова вырвалась вперед и на этот раз, как показалось, отнеслась к своему перевесу куда более ответственно. Но эта уверенность не подводила Марию только до подачи на матч.
Снова именно ключевой гейм сета стал преградой для россиянки. Конечно, сама Векич бросила все силы на спасение, но двойную ошибку Шарапову никто не заставлял совершать, да и на втором брейк-поинте ее минимальное непопадание в корт тоже нельзя назвать вынужденным соперницей. В общем, казалось, что история стартовой партии повторяется, но, не тут-то было.
Как и в первом сете Донна ощутила проблемы сразу же после спасения с подачи соперницей на партию. Если в стартовом отрезке Векич спаслась с сет-болла, то во второй партии Шарапова так просто хорватскую теннисистку не отпустила. С шестого матч-болла Мария таки поставила точку в непростом матче, который, к счастью для нее, не растянулся на все три сета.
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2018 Мария Шарапова сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.
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