Катерина Козлова в упорной борьбе уступила Катерине Синяковой во втором раунде Ролан Гарроса.

Катерина Козлова не сумела преодолеть стадию второго раунде Открытого Первенства Франции по теннису. В упорном противостоянии украинская теннисистка уступила представительнице Чехии Катерине Синяковой, занимающей на данный момент 54-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии победа досталась Козловой на тай-брейке, при этом у каждой из теннисисток в пассиве была неудачная попытка подать на сет. Второй отрезок встречи Синякова начала куда активнее, повела сразу с двумя брейками и украинка сумела, разве что, сократить отставание в счете, но не отыграть его полностью. В третьей партии Козлова таки сотворила невозможное и отыграла те же два брейка в исполнении соперницы, но третью упущенную подачу Катя ликвидировать не смогла. На победу в матче Катерине Синяковой понадобилось 2 часа и 20 минут игрового времени.
Катерина Синякова - Катерина Козлова - 6:7(4), 6:4, 6:4
В третьем раунде Ролан Гарроса Катерина Синякова сыграет со своей соотечественницей Барборой Стрыковой.
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