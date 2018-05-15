вторник, 15 мая 2018 г.

Сергей Стаховский проигрывает 5-й матч подряд.

Украинский теннисист Сергей Стаховский терпит поражение на старте соревнований категории Челленджер во французском Бордо. В первом раунде турнира Сергей, получивший wild card в основную сетку, в двух партиях уступил чешскому спортсмену Зденеку Колару, занимающему на данный момент довольно скромную 234-ю строчку мирового рейтинга. В каждой из партий матча Стаховский по 2 раза упустил собственную подачу, а сам, в сумме, не воспользовался сразу 8-ю брейк-поинтами. На победу в противостоянии Зденеку понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.


Зденек Колар - Сергей Стаховский - 6:3, 6:1

Стоит отметить просто ужасающую реализацию Стаховским брейк-поинтов, а точнее, полное ее отсутствие. Так, в стартовой партии Сергей мог первым вырываться с геймом на приеме в активе, но не сумел реализовать тройной брейк-поинт в начале матча. В середине партии, уже уступая с брейком, украинский теннисист снова отпустил Зденека со счета 0:40 на подаче. Под занавес партии Стаховский не реализовал еще и двойной брейк-поинт. По ходу второго сета Сергей до брейк-поинтов уже не добирался, а условия игры Колар диктовал полностью.

Это поражение стало для Сергея Стаховского уже пятым подряд. Последний раз украинский теннисист побеждал еще в середине апреля, когда в квалификации Мастерса в Монте-Карло он обыграл серба Виктора Троицки.

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о 17:26
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