Сергей Стаховский проигрывает 5-й матч подряд.

Зденек Колар - Сергей Стаховский - 6:3, 6:1
Стоит отметить просто ужасающую реализацию Стаховским брейк-поинтов, а точнее, полное ее отсутствие. Так, в стартовой партии Сергей мог первым вырываться с геймом на приеме в активе, но не сумел реализовать тройной брейк-поинт в начале матча. В середине партии, уже уступая с брейком, украинский теннисист снова отпустил Зденека со счета 0:40 на подаче. Под занавес партии Стаховский не реализовал еще и двойной брейк-поинт. По ходу второго сета Сергей до брейк-поинтов уже не добирался, а условия игры Колар диктовал полностью.
Это поражение стало для Сергея Стаховского уже пятым подряд. Последний раз украинский теннисист побеждал еще в середине апреля, когда в квалификации Мастерса в Монте-Карло он обыграл серба Виктора Троицки.
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