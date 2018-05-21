Сергей Стаховский с боями преодолел стартовый раунд квалификации Ролан Гарроса.

(18) Сергей Стаховский - Егор Герасимов - 6:3, 1:6, 7:6(4)
Стартовый сет сложился для Стаховского достаточно удачно. В середине партии украинский теннисист повел с брейком, а потом мог и вовсе ставить точку в этом отрезке противостояния ещё одним геймом на приёме, но не реализовал двойной сет-болл. За расточительность Сергея чуть было не наказал соперник уже при подаче на сет. Стаховский провалил начало гейма, но теперь уже Герасимов растерял все шансы на спасение партии, упустив тройной брейк-поинт. Выиграв 5 мячей подряд со счета 0:40 украинец оформил победу в сете.
А вот вторую партию Стаховский провалил. Егор успел оформить 2 брейка и учинить украинцу настоящий разгром. За всю партию Сергей выиграл лишь 1 гейм, да и в нем у Герасимова было 2 брейк-поинта.
К решающему отрезку матча Стаховский, к счастью, проблемы с собственной подачей решил, правда и на приеме особо обострить игру не получалось. Соперники дотянули до тай-брейка, концовку которого Сергей провел в разы увереннее.
Теперь во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2018 Сергей Стаховский сыграет с местным теннисистом Констаном Лестьенном.
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