Сергей Стаховский обыграл Фелисиано Лопеза на старте основной сетки Ролан Гарроса.

Сергей Стаховский уже не зря воспользовался статусом лаки лузера на грунтовом Турнире Большого Шлема. В стартовом раунде основной сетки Ролан Гарроса - 2018 украинский теннисист в трех партиях переиграл испанца Фелисиано Лопеза, получившего в Париже 28-й номер посева. В стартовой партии Стаховский вовсе не оставил сопернику шансов на успех, дважды отличившись на приеме. По ходу второй партии Лопез и сам стал цепляться за подачу украинца, но наладить действия в собственных геймах Фелисиано так и не удалось. После боевого второго сета испанец сник и третий сет Сергей оставил за собой с тем же комфортным преимуществом, что и стартовый отрезок матча. На победу в противостоянии Сергей Стаховский потратил 1 час и 55 минут игрового времени.
(LL) Сергей Стаховский - (28) Фелисиано Лопез - 6:2, 6:4, 6:2
Во втором раунде Ролан Гарроса Сергей Стаховский сыграет с немцем Мишей Зверевым.
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