среда, 23 мая 2018 г.

Сергей Стаховский выходит в финал квалификации Ролан Гарроса.

Сергей Стаховский еще на шаг приближается к выходу в основную сетку грунтового Турнира Большого Шлема. Во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2018 украинский теннисист добился трудовой и волевой победы над французом Констаном Лестьенном, занимающим на данный момент 216-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Стаховский помешал сопернику подать на сет, но в итоге таки упустил партию на затяжном тай-брейке. Таем вполне мог закончиться и второй сет, но в последний момент Сергей отличился на приеме и перевел выяснение сильнейшего в решающий отрезок матча. Его с брейка начал как раз Лестьен, но Стаховскому удалось переломить ход поединка, трижды отличиться на приеме и за два с половиной часа игрового времени оформить выход в финал отбора Ролан Гарроса - 2018.


(18) Сергей Стаховский - Констан Лестьенн - 6:7(7), 7:5, 6:2

Перед началом встречи перспективы Стаховского, который пребывает сейчас далеко не в лучших своих игровых кондициях, оценивались, мягко говоря, аккуратно. Все-таки грунт никогда не был коньком украинского теннисиста, плюс Лестьенн мог рассчитывать на помощь родных стен. В общем, фаворитом Сергей в этом противостоянии уж точно не был. Явным аутсайдером его, правда, тоже никто не называл, так что матч обещал быть боевым.

В самом начале встречи все худшие опасения сполна подтвердились. Стаховский проиграл уже стартовый гейм на собственной подаче и Лестьенн, отталкиваясь от счета, бросил все силы на удержание преимущества. Констан действительно не давал Сергею ровным счетом никаких шансов на приеме и казалось, что француз уверенно доведет партию до победы, но в последний момент Лестьенн таки дрогнул. Уже при подаче соперником на сет Стаховский оформил обратный брейк и в итоге судьба сета решалась на тай-брейке. В напряженной борьбе Констан таки выцарапал победу в партии.

Начало второй партии снова осталось за французом. Лестьенн повел с брейком опять практически в самом дебюте сета, но на этот раз Стаховский не стал затягивать с обратным брейком. На приеме Сергей отличился уже в следующем гейме и, по сути, игра полностью выровнялась. В концовке партии подача у украинца, правда, стала частенько давать сбои. Сначала Стаховский спас гейм со скрытого матч-болла у Констана, затем отыграл уже двойной подобный мяч. Но, что самое интересное, именно украинцу таки удалось оформить брейк, хотя до этого шансов на приеме у него, по сути, и не просматривалось. Сергей взял подачу соперника в последний момент и перевел матч в решающую партию.

Опять сет начался с проигранной украинцем подачи, но на этом все достижения Лестьенна исчерпались. Стаховский уже полностью захватил инициативу и ответил на брейк сразу тремя выигранными подачами соперника.

Теперь за выход в основную сетку Ролан Гарроса - 2018 Сергей Стаховский поспорит с победителем матча между Ильей Ивашкой и Виктором Галовичем.

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о 17:44
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