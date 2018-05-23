Сергей Стаховский выходит в финал квалификации Ролан Гарроса.

(18) Сергей Стаховский - Констан Лестьенн - 6:7(7), 7:5, 6:2
Перед началом встречи перспективы Стаховского, который пребывает сейчас далеко не в лучших своих игровых кондициях, оценивались, мягко говоря, аккуратно. Все-таки грунт никогда не был коньком украинского теннисиста, плюс Лестьенн мог рассчитывать на помощь родных стен. В общем, фаворитом Сергей в этом противостоянии уж точно не был. Явным аутсайдером его, правда, тоже никто не называл, так что матч обещал быть боевым.
В самом начале встречи все худшие опасения сполна подтвердились. Стаховский проиграл уже стартовый гейм на собственной подаче и Лестьенн, отталкиваясь от счета, бросил все силы на удержание преимущества. Констан действительно не давал Сергею ровным счетом никаких шансов на приеме и казалось, что француз уверенно доведет партию до победы, но в последний момент Лестьенн таки дрогнул. Уже при подаче соперником на сет Стаховский оформил обратный брейк и в итоге судьба сета решалась на тай-брейке. В напряженной борьбе Констан таки выцарапал победу в партии.
Начало второй партии снова осталось за французом. Лестьенн повел с брейком опять практически в самом дебюте сета, но на этот раз Стаховский не стал затягивать с обратным брейком. На приеме Сергей отличился уже в следующем гейме и, по сути, игра полностью выровнялась. В концовке партии подача у украинца, правда, стала частенько давать сбои. Сначала Стаховский спас гейм со скрытого матч-болла у Констана, затем отыграл уже двойной подобный мяч. Но, что самое интересное, именно украинцу таки удалось оформить брейк, хотя до этого шансов на приеме у него, по сути, и не просматривалось. Сергей взял подачу соперника в последний момент и перевел матч в решающую партию.
Опять сет начался с проигранной украинцем подачи, но на этом все достижения Лестьенна исчерпались. Стаховский уже полностью захватил инициативу и ответил на брейк сразу тремя выигранными подачами соперника.
Теперь за выход в основную сетку Ролан Гарроса - 2018 Сергей Стаховский поспорит с победителем матча между Ильей Ивашкой и Виктором Галовичем.
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