Саманта Стосур уверенно стартует в Страсбурге.

Австралийская теннисистка Саманта Стосур становится участницей второго раунда соревнований WTA в Страсбурге. В своем стартовом поединке на турнире Саманта в двух партиях переиграла американку Софью Кенин, занимающую на данный момент 92-ю строчку мирового рейтинга. В начале встречи обе теннисистки столкнулись с трудностями на собственных подачах, но из обмена брейками победительницей вышла именно Стосур. Во второй партии австралийская спортсменка наладила игру, а вот Кенин продолжила упускать собственные геймы. В итоге на победу в противостоянии Саманте Стосур понадобилось около часа с четвертью игрового времени.
Саманта Стосур - Софья Кенин - 6:3, 6:2
Во втором раунде соревнований в Страсбурге Саманта Стосур сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Дарьей Гавриловой, посеянной на турнире под 2-м номером, и еще одной американкой Дженнифер Бреди.
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