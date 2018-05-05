суббота, 5 мая 2018 г.

Элина Свитолина успешно стартует в Мадриде.

Элина Свитолина с уверенной победы начала выступления на крупнейших соревнованиях в Мадриде, на которых она получила 4-й номер посева. В матче первого круга украинская теннисистка спокойно обыграла француженку Ализе Корне, занимающую на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Элине понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.


(4) Элина Свитолина - Ализе Корне - 6:2, 6:2

 Именно таким должен быть стартовый матч на турнире одного из реальных фаворитов. Элина Свитолина провела классный поединок, в котором нашлось место разве что минимальному спаду в начале второй партии. Правда, похоже, Корне быстро пожалела о том, что набралось наглости и повела с брейком, поскольку после упущенной подачи Свитолина понеслась уничтожать соперницу.

Свитолиной такая победа, в свете последних не самых ярких результатов, была просто необходима. Украинка прекрасно понимала важность матча и серьезность соперницы, так что вышла на корт с твердым намерением показывать классный теннис. В стартовой партии Элина быстро вырвалась вперёд с брейком, и не просто удержала перевес, а даже развила преимущество ещё одним выигранным на приеме геймом. Корне за партию не добралась даже до брейк-поинтов.

В начале второго сета заактивничала сама Ализе, правда, хватило её не надолго. Француженка повела с брейком, но в итоге нарвалась на скрытую баранку от Свитолиной.

Соперница Элины Свитолиной по второму кругу турнира в Мадриде определится в матче между Барборой Стрыковой и Карлой Суарес-Наварро.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 16:15
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)