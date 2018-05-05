Элина Свитолина успешно стартует в Мадриде.

(4) Элина Свитолина - Ализе Корне - 6:2, 6:2
Именно таким должен быть стартовый матч на турнире одного из реальных фаворитов. Элина Свитолина провела классный поединок, в котором нашлось место разве что минимальному спаду в начале второй партии. Правда, похоже, Корне быстро пожалела о том, что набралось наглости и повела с брейком, поскольку после упущенной подачи Свитолина понеслась уничтожать соперницу.
Свитолиной такая победа, в свете последних не самых ярких результатов, была просто необходима. Украинка прекрасно понимала важность матча и серьезность соперницы, так что вышла на корт с твердым намерением показывать классный теннис. В стартовой партии Элина быстро вырвалась вперёд с брейком, и не просто удержала перевес, а даже развила преимущество ещё одним выигранным на приеме геймом. Корне за партию не добралась даже до брейк-поинтов.
В начале второго сета заактивничала сама Ализе, правда, хватило её не надолго. Француженка повела с брейком, но в итоге нарвалась на скрытую баранку от Свитолиной.
Соперница Элины Свитолиной по второму кругу турнира в Мадриде определится в матче между Барборой Стрыковой и Карлой Суарес-Наварро.
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