воскресенье, 20 мая 2018 г.

Элина Свитолина защитила титул в Риме, обыграв Симону Халеп в финале.

Элина Свитолина выигрывает соревнования категории WTA Premier 5 в Риме, защитив, таким образом, прошлогодний титул в столице Италии. В финальном поединке украинская теннисистка крайне уверенно переиграла лидера текущего мирового рейтинга Симону Халеп из Румынии. В стартовой партии Свитолина отвесила первой ракетке мира полноценную баранку. Халеп немного наладила игру во второй партии, но все равно сильнее в ней оказалась Элина. На победу в финале турнира в Риме Элина Свитолина потратила даже менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(4) Элина Свитолина - (1) Симона Халеп - 6:0, 6:4

 Для Элины Свитолиной титул в Риме становится уже 3-м в текущем сезоне и 12-м в карьере на уровне WTA.

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о 16:37
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