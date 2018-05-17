Элина Свитолина спасает матч против Дарьи Касаткиной после баранки в стартовой партии.

(4) Элина Свитолина - (14) Дарья Касаткина - 0:6, 6:3, 6:2
Как там звучит самый популярный в таких ситуациях журналистский штамп? "Первый сет стал холодным душем для украинской теннисистки"? Нет, в данной конкретной ситуации тут нужно употреблять куда более крепкое выражение, поскольку то, что происходило на корте в стартовой партии не так-то и просто описать даже штампами. Понятное дело, что Дарья Касаткина - соперница крайне непростая, что доказывает, хотя бы, четвертьфинал турнира в Мадриде, на пути к которому она обыграла ту же Гарбинье Мугурусу, например. Но вот такого разгрома, честно говоря, увидеть, наверное, не ожидал никто.
И дело даже не в какой-то сверх солидной игре самой Касаткиной. Уж очень разобранной вышла на матч сама Свитолина. У Элины не получалось ровным счетом ничего. Никакой контр-игры на приеме, полные провалы на собственной подаче. Что и говорить, если в концовке партии за Касаткиной осталось 13 розыгрышей подряд. В этот фрагмент уместились два брейка под ноль в исполнении россиянки и еще одна столь же уверенно выигранная ею собственная подача.
Нет, Элина старалась играть и что-то менять в своих действиях. Но, как только Свитолина старалась усилить игру, сразу же сыпались ошибки, причем иногда очень даже серьезные и грубые. Только украинская теннисистка шла вперед, как сразу попадала в сетку при попытке завершить комбинацию. Только решалась на рискованный удар, как сразу же отправляла мяч в аут.
После такого разгрома в стартовой партии, которая завершилась вполне заслуженной баранкой, Свитолина очень быстро покинула корт и... Не знаю, чем занималась украинская теннисистка в подтрибунном помещении, но вторую партию она начала совсем по другому. В первую очередь, Свитолина организовала активную игру на приеме, что вылилось в брейк под ноль в ее исполнении в стартовом гейме партии. Касаткина решила и сама ответить на это паузой, пообщалась с тренером и выдала в середине сета обратный брейк, но заряда энергии россиянке не хватило.
Свитолина перестала разбрасываться ошибками, успокоилась, а вот сама Касаткина, когда почувствовала, что нити игры уходят из ее рук, напротив, стала нервничать. Теперь уже у россиянки посыпались ошибки, а Элина качественно ими пользовалась. Вот честно, за такое перевоплощение после провала в начале матча украинскую теннисистку просто необходимо хвалить.
До конца второго сета Свитолина еще дважды успела отличиться на приеме и перевела поединок в решающий сет. В его дебюте Касаткина сумела собрать силы на последний рывок - Дарья защитила сложнейшую подачу, а потом и сама брейк оформила, но на этом силы закончились. Элина собралась, поддавила и оставила за собой сразу 5 геймов подряд, в том числе, сделала 3 брейка.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Риме Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Анжелик Кербер и Марией Саккари.
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