Элина Свитолина обыграла Анжелик Кербер и пробилась в полуфинал турнира в Риме.

(4) Элина Свитолина - (11) Анжелик Кербер - 6:4, 6:4
С одной стороны Анжелик Кербер для Элины Свитолиной действительно стала удобной соперницей. После сегодняшней встречи серия побед украинки над этой немецкой теннисисткой достигла уже 6-ти матчей подряд. С другой стороны, простым, по сути, не был ни один из этих поединков. А учитывая тот факт, что игра самой Свитолиной сейчас вызывает множество вопросов как у болельщиков, так и у экспертов, говорить об удобстве Кербер перед матчем просто не приходилось.
Уже в стартовом гейме поединка Элине удалось зацепиться на приеме и даже добраться до брейк-поинта, правда повести в счете украинская теннисистка не смогла. После такой нервотрепки в начале встречи Кербер серьезно поработала над подачей и пару следующих собственных геймов немка выиграла "под ноль". А вот в геймах Свитолиной завязывалась настоящая борьба. До середины партии украинке удавалось выпутываться из нее даже без брейк-поинтов, но ввод мяча в игру, откровенно говоря, работал крайне слабо, так что проблемы явно были не за горами.
И они случились в 6-м гейме матча. Свитолина два брейк-поинта отыграла и даже, в принципе, могла и тут выйти сухой из воды, но Анжелик проявила стойкость и таки додавила украинскую теннисистку. Брейк в исполнении Кербер и множество вопросов о дальнейших перспективах в сете. Но, снова Элина показала свой характер. Если ее не смутила баранка в стартовой партии прошлого матча с Касаткиной, то одна упущенная подача в четвертьфинале, когда еще остается время на спасение партии, - сущая мелочь.
Свитолина, во-первых, прилично усилила игру. Появился, не то чтобы риск в ее действиях, но, как минимум, удары стали заметно острее. Кербер же, похоже, выдавила из себя максимум в прошлом гейме, так что немке нужна была передышка, а Элина предоставлять ее попросту отказалась. Для начала украинская теннисистка моментально отыграла упущенную подачу. Следом, впервые в матче защитила свой гейм без каких-либо трудностей - под ноль. Через несколько минут уже сама Свитолина лидировала с брейком, а вот Анжелик до конца сета проснуться так и не сумела - подача на партию прошла для Элины тоже без особого "валидола".
Нервным получился дебют второго сета. Его с брейка начала Свитолина, которая довела удачную серию до 5-ти выигранных подряд геймов. Но Кербер не захотела отпускать соперницу в отрыв и тут же оформила ответный успех на приеме. Прошло буквально несколько минут, а теннисистки успели еще раз обменяться брейками. Чуть было не случился и третий обмен любезностями в виде проигранных подач - Элина брейк таки оформила, а вот Кербер не воспользовалась двойным брейк-поинтом и позволила Свитолиной выиграть первый гейм в сете на собственной подаче.
И вот с середины сета Элину снова, как подменили. Опять начала отлично работать подача, и, как следствие, геймы в копилку Свитолиной капали без особых трудностей. Кербер свои подачи тоже удерживала, но немка уже уступала с брейком, а отыграться шансов ей Элина просто не давала.
Теперь в полуфинале соревнований в Риме Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Анетт Контавейт и Каролин Возняцки.
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