Элина Свитолина шагает в третий круг Ролан Гарроса.

(4) Элина Свитолина - Виктория Кузмова - 6:3, 6:4
На этот матч Элины Свитолиной можно смотреть с дву сторон. Рациональный взгляд на вещи говорит о том, что от украинской теннисистки другой игры сегодня и не требовалось. Незачем форсировать события и пытаться выжать из себя максимум, если даже в размеренном темпе противостояния соперница спешит, принимает необдуманные решения и ошибается. Взгляд максималиста при этом отмечает такие вещи, как нерешенные проблемы с собственной подачей, отсутствие острой игры, комбинации, в которых Свитолина задействовала разве что середину корта, как огня опасаясь ударов под боковые линии.
Результат сегодня пришел, а потому критиковать Свитолину не имеет никакого смысла. Но бодаться с Бузарнеску, которая очень быстро превращается в крайне неприятного середняка с уклоном в сторону топ-теннисисток, в таком ключе будет очень непросто. Но о противостоянии с румынской спортсменкой поговорим чуть позже. Давайте разбирать игру против Кузмовой.
Агрессивными действиями Вероника отличалась, в принципе, всегда. Подача у нее тоже работает на стабильно высоком уровне, но на грунте все эти козыри словацкой теннисистки если не нивелировались, то, как минимум, серьезно теряли в весе. Опасаться можно было и блиц-крига в исполнении Кузмовой - она вообще частенько старается активно войти в матч и быстренько раздавить соперницу для того, чтобы потом просто довести матч до победы. Получается не так уж и часто, но практикует такой стиль игры Вероника постоянно.
Стартовый рывок у Кузмовой получился лишь с большой натяжкой. Свитолиной пришлось немного пободаться за собственную подачу, но с двух брейк-поинтов Элина гейм защитила. А буквально через пару минут уже украинская теннисистка получила отменный шанс отличиться на приеме. Правда, как и сопернице, воспользоваться первыми в матче шансами Свитолина не смогла - Вероника спасла подачу с трех брейковых мячей.
При всех проблемах с вводом мяча в игру у Элины, больше шансов у Кузмовой на приеме по ходу стартовой партии не просматривалось. Свитолина же, напротив, постоянно прощупывала болевые точки оппонентки. В середине партии словацкая теннисистка ушла с двойного брейк-поинта, но под занавес сета Вероника уже не спаслась - Элина оформила первый в матче брейк и тут же уверенно подала на победу в сете - гейм Свитолина взяла под ноль.
В начале второй партии украинская теннисистка снова получила перевес в виде брейка, но на этот раз спокойно довести дело до победы Элина не смогла. Подача у Свитолиной просела еще больше, случались моменты, когда даже ввод мяча с первой попытки Кузмова принимала на вылет. Благо, как это часто случается, украинка компенсировала все трудности цепкостью на приеме - дважды соперница с брейка отыгрывалась, но в тот момент, когда Свитолина вышла подавать на матч никаких шансов на спасение у Вероники уже не было.
Как уже говорилось, в третьем раунде Элине Свитолиной играть против опасной румынской теннисистки Микаэлы Бузарнеску, которая чуть ранее разгромила представительницу Швеции Ребекку Петерсон.
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