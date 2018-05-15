вторник, 15 мая 2018 г.

Элина Свитолина с разгромной победы над Петрой Мартич начинает защиту титула в Риме.

Действующая чемпионка соревнований категории WTA Premier 5 в Риме украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно преодолела стартовый для себя второй круг соревнований. В нем Элина, посеянная в столице Италии под 4-м номером, крайне уверенно разобралась с обидчицей еще одной украинки Леси Цуренко - Петрой Мартич из Хорватии. За весь матч Свитолина отдала сопернице всего 3 гейма. Элина ни разу не упустила собственную подачу, а вот на приеме отличилась 4 раза, оформив по 2 брейка в каждом из сетов. На победу Элине Свитолиной понадобился всего час игрового времени.


(4) Элина Свитолина - Петра Мартич - 6:1, 6:2

В третьем раунде соревнований в Риме Элина Свитолина сыграет с победительницей встречи между Дарьей Касаткиной и Даниэль Коллинз.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 21:49
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)