Элина Свитолина в драматичном противостоянии уступила Карле Суарес-Наварро в Мадриде.

Карла Суарес-Наварро - (4) Элина Свитолина - 2:6, 7:6(3), 6:4
Суарес-Наварро заведомо не могла быть простой соперницей для Элины Свитолиной, так что, в некотором роде украинской теннисистке можно было и на жребий посетовать - уж во втором круге мог попасться кто-то и попроще. Карла в последнее время если и не вернулась к былым кондициям, то, как минимум, к ним приблизилась. Добавляем к этому удобное для испанской теннисистки покрытие и поддержку публики. В итоге получаем очень неприятную для Свитолиной смесь.
Но на удивление старт матча остался именно за Элиной, которая показала настоящий мастер-класс на тему того, как выжимать максимум из ситуации. Да, украинская теннисистка первой упустила собственную подачу, но как же лихо все сложилось в дальнейшем для Свитолиной в стартовой партии. Во-первых сама украинская теннисистка попыталась играть первым номером и, за исключением некоторых помарок, ей это удавалось. Приём у Элины работал так, что Карле порой приходилось хвататься за голову. Никакого преимущества подача испанской теннисистке не приносила, порой казалось, что на приёме Суарес-Наварро играть даже легче, но и тут Элина не давала особо разгуляться. Получилось так, что после быстрого брейка в исполнении Карлы, украинка полностью взяла игру под свой контроль и скрытая баранка для соперницы показалась вполне заслуженной.
Тут и была самая большая опасность для Элины. Играть в том же ключе весь матч украинская теннисистка банально казалась не готовой. Суарес-Наварро с высоты своего опыта потихоньку переводила матч в привычный и удобный для себя ритм. В нем Свитолиной явно не комфортно, но держать свой темп Элина пока может сет-полтора максимум.
Карла снова повела с брейком в начале партии, Свитолина снова отыгралась, но на этот раз развить успех не удалось. В концовке партии Суарес-Наварро снова вырвалась вперед, но неприятное падение, как показалось, немного выбило её из колеи, так что, во многом благодаря ему Элина вернулась в борьбу и тут. Но вот на тай-брейке Карла показала свою фирменную игру. Может поклонников у такого тенниса и не много, но результата благодаря ему испанская теннисистка добивается регулярно.
Были, честно говоря, опасения по поводу того, что после проигранного тай-брейка Свитолина поплывет. К чести Элины этого не случилось - фактически всю третью партию теннисистки сражались на равных, но решающий провал случился как раз с украинкой. С треском проигранная собственная подача, удачное начало следующего гейма в исполнении Карлы - и у испанки тройной матч-болл. Все?
Нет, даже тут завязалась борьба. Свитолина методично ликвидировала отставание, отыграла и четвертый матч-болл и даже до двух брейк-поинтов добралась, но не сложилось. С пятой попытки Карла Суарес-Наварро оформила итоговую победу.
Почему же мы увидели столь разную Свитолину по ходу этого матча? Ну, во-первых, Элина не со стенкой играла и соперница приложила достаточно усилий для того, чтобы разбить игру украинки и заставить её действовать в нужном темпе. Ну а во-вторых, назовите мне в современном туре хоть одну теннисистку, способную отыграть без спадов даже не весь турнир, а хоть пару матчей подряд? Нет таких. Это не означает, что нужно расслабляться и прекращать работу. Но и того потока комментариев, которые обычно сыпятся после поражений на спортсменок, Элина точно не заслуживает.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий