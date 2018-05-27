воскресенье, 27 мая 2018 г.

Элина Свитолина стартует на Ролан Гарросе с победы над Айлой Томльянович.

Элина Свитолина выходит во второй раунд грунтового Турнира Большого Шлема. На старте Ролан Гарроса - 2018 украинская теннисистка, получившая в Париже 4-й номер посева, в двух партиях переиграла представительницу Австралии Айлу Томльянович, занимающую 68-ю строчку текущего мирового рейтинга. Свитолина провалила начало встречи и уступала сразу с двумя брейками, но смогла ликвидировать отставание и переломить ход сета. Во второй партии теннисистки обменялись быстрыми брейками, но ещё один успех Элины в концовке этого отрезка позволил ей за полтора часа игрового времени отпраздновать итоговую победу.


(4) Элина Свитолина - Айла Томльянович - 7:5, 6:3

 Не самым лучшим образом сложилось для Элины Свитолиной начало стартового поединка в Париже. Украинская теннисистка позволила Айле Томльянович очень быстро повести с брейком, а потом и закрепить успех ещё одним выигранным на приеме геймом. Австралийская теннисистка вела 5:1 и, казалось, вполне может рассчитывать на победе в сете. Но Свитолина была другого мнения.

Элина дважды помешала сопернице подать на партию, а в одном из этих геймов даже сет-болл у Томльянович  отыграла. В итоге со счета 1:5 Свитолина выиграла 6 геймов подряд и, оформив 3 брейка, выцарапала стартовый сет.

В начале второй партии украинская теннисистка продолжила удачную серию и опять взяла подачу Томльянович. Айла в борьбу вернулась и ликвидировала отставание. Но в концовке встречи Элина оформила ещё один брейк и успешно подала на победу.

Во втором раунде Ролан Гарроса - 2018 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Франческой Скьявоне и Викторией Кузмовой.

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о 14:05
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