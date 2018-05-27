Элина Свитолина стартует на Ролан Гарросе с победы над Айлой Томльянович.

(4) Элина Свитолина - Айла Томльянович - 7:5, 6:3
Не самым лучшим образом сложилось для Элины Свитолиной начало стартового поединка в Париже. Украинская теннисистка позволила Айле Томльянович очень быстро повести с брейком, а потом и закрепить успех ещё одним выигранным на приеме геймом. Австралийская теннисистка вела 5:1 и, казалось, вполне может рассчитывать на победе в сете. Но Свитолина была другого мнения.
Элина дважды помешала сопернице подать на партию, а в одном из этих геймов даже сет-болл у Томльянович отыграла. В итоге со счета 1:5 Свитолина выиграла 6 геймов подряд и, оформив 3 брейка, выцарапала стартовый сет.
В начале второй партии украинская теннисистка продолжила удачную серию и опять взяла подачу Томльянович. Айла в борьбу вернулась и ликвидировала отставание. Но в концовке встречи Элина оформила ещё один брейк и успешно подала на победу.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2018 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Франческой Скьявоне и Викторией Кузмовой.
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