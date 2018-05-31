Доминик Тим в четырех сетах обыграл Стефаноса Циципаса в Париже.

7-й номер посева Ролан Гарроса - 2018 австрийский теннисист Доминик Тим достаточно уверенно выходит в третий раунд турнира. В матче второго круга, который из-за дождя растянулся на два игровых дня, Доминик в четырех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 39-ю строчку мирового рейтинга. Вчера спортсмены сначала обменялись выигранными партиями, но до приостановки встречи австриец таки вырвался вперед по сетам. А вот сегодня после возобновления матча Тим спокойно довел всю встречу до победы - брейк в середине четвертой партии позволил Доминику за 2 часа и чуть более чем 40 минут игрового времени офомить выход в третий раунд грунтового мейджора.
(7) Доминик Тим - Стефанос Циципас - 6:2, 2:6, 6:4, 6:4
В третьем раунде Открытого Первенства Франции по теннису Доминик Тим сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
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