Леся Цуренко с баранкой в решающем сете одолела Коко Вандевей на Ролан Гарросе.

Леся Цуренко выбивает из борьбы 15-ю ракетку Ролан Гарроса. На стадии второго круга грунтового Турнира Большого Шлема украинская теннисистка в непростом трехсетовом противостоянии обыграла американку Коко Вандевеге. В стартовой партии именно Коко сумела оформить единственный брейк, который и решил исход всего отрезка встречи. Во втором сете уже Цуренко стала диктовать условия игры и оставила партию за собой. А вот в решающем фрагменте поединка Леся попросту разгромила Вандевеге, отвесив той полноценную баранку. На победу в матче украинская теннисистка потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
Леся Цуренко - (15) Коко Вандевеге - 3:6, 6:4, 6:0
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2018 Леся Цуренко сыграет с Магдаленой Рыбариковой.
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