Катерина Бондаренко на тай-брейке решающего сета уступила Хизер Уотсон в Нюрнберге.

Хизер Уотсон - Катерина Бондаренко - 6:3, 3:6, 7:6(3)
Стартовый сет отчетного матча получился настолько "женским", что брейк-поинты случались фактически в каждом гейме этой партии. Разве что при подаче на сет Уотсон сумела избежать каких-либо проблем, в остальном, шансы у принимающей стороны присутствовали всегда. В самом дебюте матча Бондаренко-младшая сумела повести с геймом на приеме в активе, но тут же упустила собственную подачу. История почти повторилась после того, как Катя снова оформила брейк. Но на этот раз украинской теннисистке удалось подтвердить его собственной выигранной подачей, которую Катерина защитила с шести брейк-поинтов. Этот героический гейм, правда, стал для украинской теннисистки последним в стартовом сете. Со счета 1:3 Хизер дважды отличилась на приеме, выиграла 5 геймов подряд и оставила за собой всю партию.
Во втором сете спортсменки резко наладили игру в собственных геймах и за всю партию случился всего один брейк. Его, как раз, в середине партии оформила именно Бондаренко, которой этот успех на приеме и позволил сравнять счет по сетам. Брейк-поинтов у Уотсон хватало с головой, но Катерина однажды спаслась сразу с тройного брейк-поинта, а один раз отыграла двойной.
В решающей партии череда брейков возобновилась. До середины сета спортсменки только то и делали, что обменивались упущенными подачами. В дальнейшем игра снова, вроде бы, наладилась, но брейк-поинтов опять хватало. Поскольку Бондаренко подавала второй, украинке было морально сложнее. Если Хизер отыгрывала лишь брейк-поинты в собственных геймах, но Катерине приходилось ликвидировать настоящие матч-боллы у соперницы. Их, кстати, было целых 5 за два последних гейма на подаче украинки.
В итоге судьба матча решилась на тай-брейке. Его начало Катерина провела достаточно неплохо, но с середины этого важнейшего фрагмента матча, Бондаренко посыпалась. Со счета 3:3 Уотсон выиграла сразу 4 розыгрыша подряд и оформила итоговую победу. Во втором раунде соревнований в Нюрнберге Хизер Уотсон сыграет с венгерской теннисисткой Фанни Столар.
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