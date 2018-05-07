понедельник, 7 мая 2018 г.

Каролин Возняцки с боями проходит Эшли Барти в Мадриде.

Датчанка Каролин Возняцки, которая на крупных соревнованиях в Мадриде получила 2-й номер посева, выходит в третий раунд турнира. В напряженной борьбе Каролин сломила сопротивление австралийской теннисистки Эшли Барти, занимающей на данный момент 18-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Возняцки понадобилось 3 партии и почти 2 часа и 10 минут игрового времени.


(2) Каролин Возняцки - Эшли Барти - 6:2, 4:6, 6:4

 Примечательно, что Каролин вполне могла заканчивать поединок в свою пользу в двух партиях, поскольку лидировала во втором сете с брейком. Но Барти дважды отличилась на приёме и перевела встречу в решающий отрезок.

В нем уже Эшли вела с геймом на приёме в активе, но теперь Возняцки продемонстрировала характер и переломила ход партии. В третьем раунде турнира в Мадриде Каролин Возняцки теперь сыграет с Кики Бертенс.

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о 19:14
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