Каролин Возняцки с боями проходит Эшли Барти в Мадриде.

(2) Каролин Возняцки - Эшли Барти - 6:2, 4:6, 6:4
Примечательно, что Каролин вполне могла заканчивать поединок в свою пользу в двух партиях, поскольку лидировала во втором сете с брейком. Но Барти дважды отличилась на приёме и перевела встречу в решающий отрезок.
В нем уже Эшли вела с геймом на приёме в активе, но теперь Возняцки продемонстрировала характер и переломила ход партии. В третьем раунде турнира в Мадриде Каролин Возняцки теперь сыграет с Кики Бертенс.
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