Каролин Возняцки уверенно выигрывает стартовый матч в Риме.

(2) Каролин Возняцки - (Q) Алисон ван Эйтванк - 6:1, 6:4
В самом начале поединка Возняцки наглядно показала свое желание не тратить на стартовую победу в Риме слишком много сил и времени. Датчанка с ходу повела сразу с двумя геймами на приёме в активе и даже один обратный брейк от соперницы ничуть не смутил Каролин. 2-я ракетка турнира тут же восстановила комфортный для себя перевес в счете и подала на победу в стартовой партии. Не без проблем, поскольку в том гейме Возняцки пришлось отыгрывать 2 брейк-поинта.
Второй сет Возняцки снова начала с выигранной подачи ван Эйтванк, но на этот раз Бельгийская теннисистка Каро в отрыв не пустила. Алисон моментально отыгралась и вообще относительно выровняла игру. Ван Эйтванк даже имела неплохой шанс впервые в матче повести в счёте с геймом на приёме, но Каролин защитила собственную подачу с двух брейковых мячей. А спустя пару минут уже сама датчанка лидировала с брейком. Этого перевеса Каролин и хватило для итоговой победы.
В третьем раунде соревнований в Риме Каролин Возняцки сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.
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