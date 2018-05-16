среда, 16 мая 2018 г.

Каролин Возняцки уверенно выигрывает стартовый матч в Риме.

Датчанка Каролин Возняцки, которая по итогам соревнований категории WTA Premier 5 в Риме имеет неплохие шансы снова возглавить женский мировой рейтинг, со спокойной победы начинает выступления на турнире. В матче стартового для себя второго раунда Каролин, посеянная в столице Италии под 2-м номером, в двух партиях переиграла представительницу Бельгии Алисон ван Эйтванк, занимающую 49-ю строчку в текущей женской классификации. В стартовой партии Возняцки просто разгромила Алисон. Ну а во втором сете ван Эйтванк хоть и немного выровняла игру,  но все равно оказалась не у дел. На победу в матче Каролин Возняцки понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


(2) Каролин Возняцки - (Q) Алисон ван Эйтванк - 6:1, 6:4

 В самом начале поединка Возняцки наглядно показала свое желание не тратить на стартовую победу в Риме слишком много сил и времени. Датчанка с ходу повела сразу с двумя геймами на приёме в активе и даже один обратный брейк от соперницы ничуть не смутил Каролин. 2-я ракетка турнира тут же восстановила комфортный для себя перевес в счете и подала на победу в стартовой партии. Не без проблем, поскольку в том гейме Возняцки пришлось отыгрывать 2 брейк-поинта.

Второй сет Возняцки снова начала с выигранной подачи ван Эйтванк, но на этот раз Бельгийская теннисистка Каро в отрыв не пустила. Алисон моментально отыгралась и вообще относительно выровняла игру. Ван Эйтванк даже имела неплохой шанс впервые в матче повести в счёте с геймом на приёме, но Каролин защитила собственную подачу с двух брейковых мячей. А спустя пару минут уже сама датчанка лидировала с брейком. Этого перевеса Каролин и хватило для итоговой победы.

В третьем раунде соревнований в Риме Каролин Возняцки сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

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о 21:42
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