Даяна Ястремская выходит в основную сетку 100-тысячника во Франции.

Даяна Ястремская сумела пробиться в основную сетку крупных соревнований ITF во французском Кань-сюр-Мере. В финале квалификации турнира с призовым фондом в 100 тысяч долларов украинская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Австралии Джейми Фурлес, занимающую на данный момент 268-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок Даяна отдала сопернице всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов матча.
Даяна Ястремская - Джейми Фурлес - 6:2, 6:2
Соперница Даяны Ястремской по стартовому раунду основной сетки соревнований в Кань-сюр-Мере определится чуть позже.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий