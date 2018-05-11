Даяна Ястремская - полуфиналистка 100-тысячника во Франции.

(Q) Даяна Ястремская - Виктория Голубич - 7:5, 1:6, 6:4
Крайне нервным получилось начало встречи для обеих теннисисток. Подача, откровенно говоря, не держалась ни у Даяны, ни у Виктории, так что к середине стартовой партии спортсменки уже дважды обменялись брейками. В дальнейшем игра, вроде бы, наладилась у обеих и даже брейк-поинты перестали возникать, как явление. Но в самой концовке партии Ястремской удалось снова зацепиться на приеме и благодаря брейку поставить победную точку в сете.
Но вот на второй сет Даяна вышла немного разобранной. При этом именно у украинки был отличный шанс в начале партии вырваться вперед в счете, но не воспользовавшись тройным брейк-поинтом Ястремская попросту посыпалась. Получается, что Даяна со счета 1:0 проиграла 6 геймов подряд, трижды упустила собственную подачу и схлопотала от соперницы скрытую баранку.
Вернуться в игру после такого провала - задача не из простых, но Ястремская справилась. По ходу решающей партии она все время была на шаг впереди соперницы, правда удерживать перевес Даяне попросту не удавалось. Трижды украинка вырывалась вперед с брейком, но всякий раз Голубич отыгрывалась. И лишь четвертый выигранный на приеме гейм Ястремской удалось подтвердить собственной выигранной подачей, что и позволило ей оформить победу в матче.
Теперь в полуфинале турнира во Франции Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Андреа Петкович и Викторией Кузмовой.
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