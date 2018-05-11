пятница, 11 мая 2018 г.

Даяна Ястремская - полуфиналистка 100-тысячника во Франции.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробивается в полуфинал соревнований категории ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов во французском Кань-сюр Мере. На стадии 1/4 финала Даяна в трех партиях переиграла швейцарскую спортсменку Викторию Голубич, занимающую на данный момент 116-ю строчку мирового рейтинга. В напряженной борьбе Ястремская оставила за собой стартовый сет встречи, но провалила вторую партию, выиграв в ней лишь 1 гейм. К счастью, Даяна сумела вернуться в борьбу в решающем отрезке матча и за 2 часа и 20 минут игрового времени довести его до победы.



(Q) Даяна Ястремская - Виктория Голубич - 7:5, 1:6, 6:4

Крайне нервным получилось начало встречи для обеих теннисисток. Подача, откровенно говоря, не держалась ни у Даяны, ни у Виктории, так что к середине стартовой партии спортсменки уже дважды обменялись брейками. В дальнейшем игра, вроде бы, наладилась у обеих и даже брейк-поинты перестали возникать, как явление. Но в самой концовке партии Ястремской удалось снова зацепиться на приеме и благодаря брейку поставить победную точку в сете.

Но вот на второй сет Даяна вышла немного разобранной. При этом именно у украинки был отличный шанс в начале партии вырваться вперед в счете, но не воспользовавшись тройным брейк-поинтом Ястремская попросту посыпалась. Получается, что Даяна со счета 1:0 проиграла 6 геймов подряд, трижды упустила собственную подачу и схлопотала от соперницы скрытую баранку.

Вернуться в игру после такого провала - задача не из простых, но Ястремская справилась. По ходу решающей партии она все время была на шаг впереди соперницы, правда удерживать перевес Даяне попросту не удавалось. Трижды украинка вырывалась вперед с брейком, но всякий раз Голубич отыгрывалась. И лишь четвертый выигранный на приеме гейм Ястремской удалось подтвердить собственной выигранной подачей, что и позволило ей оформить победу в матче.

Теперь в полуфинале турнира во Франции Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Андреа Петкович и Викторией Кузмовой.

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о 17:40
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