Даяна Ястремская пробивается в четвертьфинал крупного турнира во Франции.

Даяна Ястремская становится участницей четвертьфинальной стадии турнира ITF с призовым фондом во французском Кань-сюр Мере. Украинская теннисистка, которая начинала выступления на турнире еще с сита квалификации, во втором раунде уверенно переиграла представительницу Швейцарии Жиль Белен Тайхман, занимающую на данный момент 149-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Даяне понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(Q) Даяна Ястремская - Жиль Белен Тайхман - 6:3, 6:3
В четвертьфинале турнира во Франции Даяна Ястремская теперь сыграет с победительницей матча между Викторией Голубич и Николь Гиббс.
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