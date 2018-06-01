Элина Свитолина завершила борьбу на Ролан Гарросе на стадии третьего круга.

(31) Микаэла Бузарнеску - (4) Элина Свитолина - 6:3, 7:5
Смотрите, какая интересная история получается. Элина Свитолина - дважды четвертьфиналистка Ролан Гарроса, 4-я ракетка мира, спортсменка, которая по итогам текущего грунтового Турнира Большого Шлема имела, пусть и во многом лишь теоретические, но все-таки шансы возглавить мировой рейтинг. Микаэла Бузарнеску - девушка, которую год назад считали попросту ноу-неймом. Теннисистка, которая до текущего Турнира в Париже не выиграла вообще ни одного матча на мейджорах. В основной сетке Ролан Гароса она вовсе засветилась впервые. В общем, кого считать фаворитом встречи? Казалось бы, все очевидно.
Но нет. Бузарнеску - теннисистка вообще достаточно интересная. Ее рывок за последние полгода-год можно вообще вносить в учебники по теннису. В 30 лет за столь короткий срок из третьей сотни рейтинга вырваться в посев Турнира Большого Шлема - это не просто прогресс, это фантастический скачок на качественно новый уровень. Потому, все разговоры о том, что Микаэла играт первый Ролан Гаррос в основе - переливание из пустого в порожнее. Нынешняя форма румынской теннисистки говорит о многом. Да и тот факи, что на грунте она чувствует себя, как рыба в воде, тоже.
Не подумайте, что сейчас я пытаюсь оправдать поражение Свитолиной. Нет, ни в коем случае. Просто многим, кто следит за теннисом от мейджора к мейджору фамилия спортсменки, которая сегодня выбила Элину, не скажет ни о чем. И дабы избежать лишних разговоров, пришлось делать такое вступление. И все для того, чтобы пояснить мысль - Свитолина не была фаворитом и до начала встречи.
Странно, но хоть Ролан Гаррос и является любимым и самым успешным для украинской спортсменки Турниром Большого Шлема, хоть пару недель назад в Риме был взял очень престижный титул, на грунте Свитолина чувствует себя далеко не лучшим образом. И если по ту сторону сетки находится, простите за это выражение, настоящий "песчаный червь", как иногда называют спецов по грунту, Элина теряется. Сегодня это было видно невооруженным глазом.
Да, Бузарнеску тянула очень много ударов, втягивала Элину в длительные обмены, в которых украинка никогда не блистала. С другой стороны, хоть как-то усилить игру, добавить в нее не только мощи, но и качества, тактической выдумки, у Свитолиной попросту не вышло. Во многом важным фактором оказалось то, что Микаэла сумела провести всю встречу без спадов, ведь в предыдущих поединках именно методичное давление на соперницу помогало Свитолиной дождаться мини-провала, а потом развить успех. Сегодня румынская теннисистка выдержала, правда и украинка где-то и не додавила.
Свитолина опять наступила на те же грабли, что касается подготовки к матчу. Я понимаю, что вечно играть сопернице под бекхенд просто невозможно, но постоянно набрасывать мячи под сильную руку, с которой Бузарнеску буквально расстреливает тебя раз за разом - тоже не лучшая задумка. Что мешало поменять направление ударов? Вопрос к команде Элины.
Что же касается хода самой встречи, то стартовый сет сложился явно не так, как того планировала украинка Достаточно быстро проигранная собственная подача окончательно спутала все карты. На приеме в первой партии зацепиться удалось лишь однажды, да и то Микаэла спокойно спасла гейм с брейк-поинта. А под занавес сета Свитолина и еще раз собственную подачу упустила.
Во втором сете картина немного изменилась, уже Элина была впереди в счете, дважды вела с брейком, в одном из эпизодов даже вышла подавать на партию и добралась до сет-болла. Но тут Свитолина и дрогнула. Бузарнеску отыгралась и оформила обратный брейк, а потом и еще раз взяла подачу украинки и поставила победную точку в матче.
Теперь в четвертом раунде Ролан Гарроса - 2018 Микаэла Бузарнеску сыграет с американкой Мэдисон Киз. Ну а Элине Свитолиной предстоит серьезно обдумать все, происходяшее в ее игре.
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