вторник, 5 июня 2018 г.

Новак Джокович сенсационно проигрывает Марко Чеккинато в четвертьфинале Ролан Гарроса.

Сербский теннисист Новак Джокович не сумел пробиться в полуфинал грунтового Турнира Большого Шлема, на котором он получил 20-й номер посева. В борьбе за выход в 1/2 финала Ролан Гарроса Новак в четырех партиях уступил главной сенсации соревнований итальянцу Марко Чеккинато, занимающему на данный момент лишь 72-ю строчку мирового рейтинга. Джокович проиграл две стартовые партии, но затем, казалось бы, бросился исправлять ситуацию. Новак разгромил соперника в третьем сете, лидировал с геймом на приеме в активе - 5:2 по ходу четвертой партии, но позволил Чеккинато оформить обратный брейк уже при подаче на сет. В итоге, судьба сета решилась на затяжном тай-брейке, на котором Джокович не реализовал 3 сет-поинта. А вот Марко с четвертого матч-болла таки оформил сенсационную победу, на которую ему понадобилось 3 с половиной часа игрового времени.


Марко Чеккинато - (20) Новак Джокович - 6:3, 7:6(4), 1:6, 7:6(11)

В полуфинале Ролан Гарроса - 2018 Марко Чеккинато сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом, который уверенно переиграл 2-ю ракетку турнира Александра Зверева.

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о 20:28
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