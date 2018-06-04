Марин Чилич в пяти партиях переиграл Фабио Фоньини в четвёртом раунде Ролан Гарроса.

Хорват Марин Чилич становится четвертьфиналистом Ролан Гарроса - 2018, на котором он получил 3-й номер посева. На стадии четвёртого круга Марин в напряженном пятисетовом матче переиграл итальянского теннисиста Фабио Фоньини, посеянного в Париже под 18-м номером. Чилич уверенно оставил за собой две стартовые партии, причём во втором сете хорват просто разгромил соперника. Фоньини собрался с силами и сократил отставание в счёте, но Марин имел прекрасную возможность ставить точку во встрече в четвертой партии. Чилич не реализовал матч-болл на приёме и позволил Фабио не только перевести сет на тай-брейк, но и полностью сравнять счёт в матче по партиям. Правда, в решающем сете встречи именно Чиличу удался единственный брейк, который и позволил ему за 3 часа и 40 минут игрового времени оформить выход в четвертьфинал Ролан Гарроса.
(3) Марин Чилич - (18) Фабио Фоньини - 6:4, 6:1, 3:6, 6:7(4), 6:3
Теперь в 1/4 финала Ролан Гарроса Марин Чилич сыграет против аргентинского теннисиста Хуана Мартина Дель Потро.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий