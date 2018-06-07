Хуан Мартин Дель Потро обыгрывает Марина Чилича и выходит в 1/2 Ролан Гарроса.

5-й номер посева Ролан Гарроса - 2018 аргентинский теннисист Хуан Мартин День Потро становится полуфиналистом грунтового Турнира Большого Шлема. На стадии 1/4 финала Хуан Мартин в матче, растянувшемся на 2 игровых дня, обыграл 3-ю ракетку Открытого Первенства Франции Марина Чилича из Хорватии. Дель Потро выиграл стартовый сет встречи на тай-брейке, но во второй партии не лучшим образом провел концовку и позволил Чиличу сравнять счет по сетам. В дебюте третьего сета аргентинец снова упустил собственную подачу, но переломил ход партии и, оформив два брейка подряд вырвался вперед. Ну а в четвертом сете все решил единственный поздний успех на приеме в исполнении Хуана Мартина. На выход в полуфинал Ролан Гарроса - 2018 Хуан Мартин Дель Потро потратил почти 4 часа чистого игрового времени.
(5) Хуан Мартин Дель Потро - (3) Марин Чилич - 7:6(5), 5:7, 6:3, 7:5
Теперь за выход в финал Ролан Гарроса - 2018 Хуан Мартин Дель Потро поспорит с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который в своем четвертьфинальном матче обыграл еще одного аргентинца
- Диего Шварцмана.
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