Хуан Мартин Дель Потро справился с Джоном Изнером в 1/8 финала Ролан Гарроса.

Хуан Мартин Дель Потро становится четвертьфиналистом грунтового мейджора в Париже. На стадии четвертого круга Ролан Гарроса Хуан Мартин, посеянный на турнире под 5-м номером, в трех сетах, причём с одинаковым счётом - 6:4, переиграл американца Джона Изнера. В каждой из партий Дель Потро по разу отличился на приеме, ну а сам более чем уверенно держал собственные геймы. Разве что в начале второй партии у аргентинского теннисиста подвисла подача, но он спас её с двойного брейк-поинта. Больше шансов на приеме у Изнера по ходу встречи не наблюдалось. На выход в четвертьфинал Ролан Гарроса Хуан Мартин Дель Потро потратил чуть более двух часов игрового времени.
(5) Хуан Мартин Дель Потро - (9) Джон Изнер - 6:4, 6:4, 6:4
Теперь в 1/4 финала парижского мейджора Хуан Мартин Дель Потро сыграет с хорватом Марином Чиличем.
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