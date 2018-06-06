Симона Халеп добилась волевой победы над Анжелик Кербер и вышла в полуфинал Ролан Гарроса.

(1) Симона Халеп - (12) Анжелик Кербер - 6:7(2), 6:3, 6:2
Симоне Халеп поднялась на первую строчку в live-рейтинге. Благодаря победе в четвертьфинале Ролан Гарроса над немецкой теннисисткой Анжелик Кербер, румынка обошла датчанку Каролин Возняцки, которая уже завершила борьбу на парижском мейджоре. Таким образом, судьба первой строчки женской классификации по итогам Открытого Первенства Франции будет определяться именно в полуфинале между Халеп и Мугурусой. Победительница этого матча гарантировано будет первой в слудующий понедельник.
Но здесь давайте поговорим именно о четвертьфинальном матче с Кербер. Немецкая теннисистка в разы лучше вошла в матч и очень быстро не просто повела с брейком, но и закрепила свой перевес еще одной выигранной подачей соперницы. В середине сета Халеп один брейк отыграла, но чуть было снова не упустила собственную подачу - гейм Симоне пришлось спасать с двух брейк-поинтов.
Кербер, в итоге, даже вышла подавать на партию, но в этот момент Халеп снова включила максимальные обороты и ликвидировала и второй брейк. Анжелик не расклеилась, снова отличилась на приеме и получила вторую попытку подавать на партию, но и она не увенчалась успехом. Правда, постоянное отставание таки сказалось на состоянии Симоны, которой уже не хватило моральных сил бороться за партию на тай-брейке. За него румынская теннисистка выиграла всего 2 розыгрыша.
В начале второй партии Симона, наконец, впервые в матче и сама повела в счете. Быстрый брейк окрылил румынскую теннисистку, которая не просто удержала перевес до конца сета, а и еще раз отличилась на приеме под самый занавес партии. Да, у Кербер за пару минут до этого был шанс отыграть отставание, но своим брейк-поинтом немецкая теннисистка не воспользовалась.
Решающий сет с брейка снова начала именно Халеп. На этот раз закрепить успех выигранной собственной подачей румынская теннисистка не смогла, но Кербер потеряла уверенность в собственных силах. Анжелик упустила не только следующий собственный гейм, но и позволила сопернице снова поставить точку в партии, а вместе с ней и во всем матче, еще одним брейком.
Теперь в полуфинале Ролан Гарроса Симона Халеп сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, которая в своем четвертьфинале разгромила Марию Шарапову. Как мы уже говорили, в этом поединке будет решаться судьба первой строчки мирового рейтинга по итогам Ролан Гарроса.
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