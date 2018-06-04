Симона Халеп разгромила Элизе Мертенс на пути в четвертьфинал Ролан Гарроса.

(1) Симона Халеп - (16) Элизе Мертенс - 6:2, 6:1
В начале мая Симона Халеп уже уничтожала Элизе Мертенс на стадии второго круга соревнований в Мадриде. Тогда румынская теннисистка отдала сопернице те же 3 гейма. Понятное дело, что лидер мирового рейтинга была стопроцентной фавориткой и в матче четвертого раунда Ролан Гарроса, но повторение разгрома, честно говоря, читалось не настолько явно.
Путь теннисисток к четвертому кругу в целом был достаточно схожим. Симона и Элизе проиграли стартовые партии на турнире, но затем набрали ход и больше сетов не проигрывали. Халеп разобралась с Тейлор Таунсенд и отвесила баранку Андреа Петкович. Мертенс сначала одолела Хизер Уотсон, а потом очень технично убрала с пути Дарью Гаврилову. В общем, казалось, что бельгийская теннисистка в очень неплохих кондициях. Но для того, чтобы бодаться с Симоной, этого оказалось недостаточно.
В стартовом сете первая ракетка мира попыталась практически сразу уйти в отрыв, и Симоне блиц-криг удался. Уже в третьем гейме Халеп повела с брейком, оставив за собой затяжной и боевой гейм на приеме. Шансов отыграться у Мертенс не просматривалось никаких, а сама румынка в концовке партии оформила еще один брейк. Сразу после него Халеп спокойно подала на победу в партии.
Второй сет начался и вовсе с полного разгрома для Мертенс. Элизе трижды упустила собственную подачу, причем два последних раза Симона оформляла брейки под ноль. Халеп оставалось лишь подать на матч, но полное отсутствие брейк-поинтов у Мертенс по ходу всего поединка. немного расслабило румынскую теннисистку, которая гейм этот, откровенно говоря, провалила. Бельгийка один брейк ликвидировала, но тут же позволила сопернице принять на победу.
В четвертьфинале Ролан Гарроса - 2018 Симона Халеп сыграет с победительницей встречи между Анжелик Кербер и Каролин Гарсией.
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